news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Три безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Черном море
Скопировать ссылку
В юго-западной части акватории Черного моря сегодня около 15:00 и 15:30 были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Морская и армейская авиация ВС России штатным вооружением уничтожила все цели.
«Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», – указано в сообщении.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2