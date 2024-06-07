Три безэкипажных катера ВМС Украины уничтожены в Черном море

В юго-западной части акватории Черного моря сегодня около 15:00 и 15:30 были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова три безэкипажных катера ВМС Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



Морская и армейская авиация ВС России штатным вооружением уничтожила все цели.

«Обнаруженная цель была уничтожена морской авиацией Черноморского флота», – указано в сообщении.