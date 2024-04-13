Три автомобиля УАЗ, шины и посылки: глава Новошешминского района доставил груз бойцам СВО

Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов лично доставил гуманитарный груз бойцам, участвующим в спецоперации, в ДНР. Три автомобиля УАЗ были переданы штурмовикам и медикам для оперативной эвакуации раненых, рассказали в пресс-служба муниципалитета.

По просьбе бойцов им доставили запасные части для техники, автомобильные шины, генераторы, строительные материалы, а также привезли именные посылки.

Военнослужащие поблагодарили всех неравнодушных жителей Новошешминского района, которые помогают собрать гуманитарную помощь. Также особую благодарность они передают волонтерам, которые не жалея своего времени и на свой страх и риск доставляют груз.

Ребята признаются, что для них теплые «приветы» из дома очень ценны, поскольку так они понимают: их любят, поддерживают и ждут дома.

Фото и видео: пресс-служба Новошешминского района