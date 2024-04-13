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Три автомобиля УАЗ, шины и посылки: глава Новошешминского района доставил груз бойцам СВО
Глава Новошешминского района Татарстана Вячеслав Козлов лично доставил гуманитарный груз бойцам, участвующим в спецоперации, в ДНР. Три автомобиля УАЗ были переданы штурмовикам и медикам для оперативной эвакуации раненых, рассказали в пресс-служба муниципалитета.
По просьбе бойцов им доставили запасные части для техники, автомобильные шины, генераторы, строительные материалы, а также привезли именные посылки.
Военнослужащие поблагодарили всех неравнодушных жителей Новошешминского района, которые помогают собрать гуманитарную помощь. Также особую благодарность они передают волонтерам, которые не жалея своего времени и на свой страх и риск доставляют груз.
Ребята признаются, что для них теплые «приветы» из дома очень ценны, поскольку так они понимают: их любят, поддерживают и ждут дома.
Фото и видео: пресс-служба Новошешминского района
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