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Происшествия 26 февраля 2023 17:38

Три автомобиля столкнулись в Лаишевском районе РТ, один человек погиб

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Сегодня на пятом километре трассы Столбище – Атабаево в Лаишевском районе Татарстана столкнулись три легковых авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По предварительной информации, водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, после чего в иномарку влетел Chevrolet.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате аварии водитель отечественного авто получил различные травмы, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.

#три авто #ДТП в Татарстане
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