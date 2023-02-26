Три автомобиля столкнулись в Лаишевском районе РТ, один человек погиб

Сегодня на пятом километре трассы Столбище – Атабаево в Лаишевском районе Татарстана столкнулись три легковых авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По предварительной информации, водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, после чего в иномарку влетел Chevrolet.

Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

В результате аварии водитель отечественного авто получил различные травмы, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.