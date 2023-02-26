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Три автомобиля столкнулись в Лаишевском районе РТ, один человек погиб
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Сегодня на пятом километре трассы Столбище – Атабаево в Лаишевском районе Татарстана столкнулись три легковых авто. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По предварительной информации, водитель «Лады» на большой скорости выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota, после чего в иномарку влетел Chevrolet.
В результате аварии водитель отечественного авто получил различные травмы, а его пассажирка скончалась на месте ДТП.
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