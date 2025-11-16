Три автомобиля, оборудование, личные посылки: нижнекамцы отправили 20 тонн помощи на СВО

В Нижнекамске прошел очередной сбор гуманитарной помощи для земляков, участвующих в специальной военной операции. Горожане собрали и отправили 20 тонн груза.

В фуру вошли три автомобиля, оборудование, строительные материалы, инструменты, а также именные посылки от семей и волонтеров. Транспорт для отправки предоставила администрация Нижнекамска.

Благодаря поддержке жителей гуманитарная помощь уже направлена защитникам. Организаторы выразили благодарность всем, кто принял участие и не остался в стороне.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.