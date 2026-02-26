Три архитектора презентуют в Музее ИЗО Татарстана союз живописи и цифрового арта

Фото предоставлено ГМИИ РТ

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана сегодня откроется выставка трех художников – Рината Насырова, Олега Григорьева и Булата Максутова. Под общим названием «На грани реальности. Утраченное и обретенное» они представят свои произведения-видения, в которых мир складывается из множества узнаваемых образов реальности.

«Я и Ринат Насыров вместе работали долгое время и работаем до сих пор над архитектурными проектами. Нас объединяет общее мировоззрение и творчество, посвященное размышлениям о законах мироздания. Булат Максутов также разделяет наши взгляды на мир, с ним мы познакомились тоже на почве профессиональной деятельности. Идея совместной выставки появилась у Рината: хотим показать широкой публике общность наших мировоззрения и мыслей при всем их внешнем различии», – рассказал «Татар-информу» Олег Григорьев.

Посетителям представят более 30 работ. Выставка займет нижнюю часть двусветного пространства галереи, где до 17 мая благодаря ей сформируется пространство культурных кодов, исторических ассоциаций и философских размышлений о законах мироздания и природе вещей. В анонсе выставки отмечается, что ее посетители наравне с авторами работ станут соучастниками диалога о месте культуры и искусства в формировании национальной памяти, важности бережного отношения к вещам и людям, ценности предметов, составляющих историю.

Ринат Насыров, отметим, известен как художник авангардного направления родом из Башкирии. Имеет диплом Уральского политеха, где осваивал архитектуру и станковую живопись. В работах Насырова отражается влияние теории трансцендентальной медитации (ТМ), работа с гуру ТМ Махариши Махеш Йоги в области ведической архитектуры и практика «ТМ-Сидхи», которой Насыров владеет в совершенстве. Опирается художник и на традиции исламской культуры. При этом в его картинах появляются космические темы, символы и образы человеческих чувств.

Олег Григорьев казанец. Тоже архитектор по образованию. И даже больше – профессор отделения Международной академии архитектуры в Москве (МААМ). Он также имеет опыт работы с ведической архитектурой, а его произведения можно назвать трансцендентальным реализмом. Но самое актуальное увлечение Григорьева – цифровое искусство. На выставке можно будет увидеть его работы, в которых он совместил традиционную живопись маслом с ювелирной проработкой деталей и цифровое искусство.

Еще один соавтор выставки – Булат Максутов. Как и Григорьев, он родом из Казани, а архитектор – уже во втором поколении. От архитектурного образования он перешел художественной графике, затем к цифровому искусству и технологиям искусственного интеллекта. Посетители увидят его мультимедийный проект по картине «Башня» Олега Григорьева. Это анимация, вобравшая в себя знаменитые и известные всему миру архитектурные шедевры.

«На выставке это будет единственная из многих работ Булата Максутова на основе моей картины с использованием ИИ. Другую его работу посетители смогут увидеть на первом этаже Галереи современного искусства в составе выставки "Том Соейр Фест"», – обратил внимание Олег Григорьев.