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Три артиста Мензелинского театра прошли срочную службу в российской армии
В прошлом году сразу три актера Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева ушли в армию. Прошел год службы, и Нурлан Шаехов, Рустам Афзалов и Азат Зиганшин благополучно вернулись домой.
Они втроем служили в одной части под Екатеринбургом, относящейся к Воздушно-космическим силам РФ. В дальнейших планах у ребят — продолжить работу в театре.
Рустам Афзалов рассказал «Татар-информу», что отдал долг Родине, с чистой совестью приехал домой и со следующего года готов работать в театре, засучив рукава.
Как пояснил директор театра Ильнур Гайниев, Нурлан, Рустам и Азат из разных районов республики, однако проводить их в армию решили именно из театра. Встречали их тоже всем коллективом.
«Ребята играли на гармони, пели для своих коллег», — отметили в театре.
Фото: Мензелинский драмтеатр.
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