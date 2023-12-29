Три артиста Мензелинского театра прошли срочную службу в российской армии

В прошлом году сразу три актера Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева ушли в армию. Прошел год службы, и Нурлан Шаехов, Рустам Афзалов и Азат Зиганшин благополучно вернулись домой.

Они втроем служили в одной части под Екатеринбургом, относящейся к Воздушно-космическим силам РФ. В дальнейших планах у ребят — продолжить работу в театре.

Рустам Афзалов рассказал «Татар-информу», что отдал долг Родине, с чистой совестью приехал домой и со следующего года готов работать в театре, засучив рукава.

Как пояснил директор театра Ильнур Гайниев, Нурлан, Рустам и Азат из разных районов республики, однако проводить их в армию решили именно из театра. Встречали их тоже всем коллективом.

«Ребята играли на гармони, пели для своих коллег», — отметили в театре.

Фото: проводы в армию