«Трезвый» Сабантуй в Закамье: «Видеть человека в тюбетейке и пьяным – некрасиво!»

Рамиль Муллин озвучил решение о жестком ограничении продаж алкоголя на Сабантуе

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без пива – это правильно!»

Решение о жестком ограничении продаж алкоголя на Сабантуе Рамиль Муллин озвучил на деловом понедельнике в Нижнекамске и повторил на выездном совещании с организаторами праздника.

«Инициатива, может, и хорошая, но люди будут "квасить" загодя и приходить уже пьяными на праздник. Или со своим алкоголем в сумках и карманах. Это не исправишь. И что лучше – пьяные уже с утра или навеселе в течение дня? Может, это только усугубит ситуацию», – поделился мнением молодой житель района Тимофей в социальной сети «ВКонтакте», где блогеры обсуждали предложение главы в одном из пабликов.

С ним согласился еще один пользователь по имени Рамиль. «Да всю жизнь в пакетах проносили и будут дальше носить. Только не в пакетах, а в животах. Но инициатива неплохая», – отметил он.

Более взрослые пользователи соцсетей не видят ничего в инициативе властей, кроме пользы. «Я лично – за праздник без спиртного. Нужно воспитывать хорошие привычки, оздоравливаться! Тут же на празднике дети, все видят, как ведут себя взрослые! Какой пример? Напьётся и про дитё свое забывает... Нет, без пива – это правильно!» – написала посетительница паблика Камила.

Салих хазрат Ибрагимов: «Татары традиционно исповедуют ислам. А у мусульман употребление спиртных напитков запрещено» Фото: muhtasibatnk.ru

« Посмотрите статистику разводов, преступлений: все беды – от алкоголя»

Имам-мухтасиб Нижнекамска и Нижнекамского района Салих хазрат Ибрагимов также считает позицию Муллина правильной. «Что такое Сабантуй? Это традиционный татарский праздник. Это благодарность Всевышнему за успешное завершение первого этапа полевых работ​ – посева. Татары традиционно исповедуют ислам. А у мусульман употребление спиртных напитков запрещено. Я отношусь к данной инициативе положительно.​ Ну согласитесь, видеть человека в тюбетейке и пьяным – это некрасиво», – считает Ибрагимов.

Имам-мухтасиб уверен, что татарстанскую молодежь необходимо приобщать к истории своего народа, к семейным ценностям. А кто может передать опыт и мудрость предков, если не родители? А если они пьют?

«Я как хазрат, переживающий за свою умму, наших горожан, всегда рад инициативе, направленной против растления и разрушения общества. Посмотрите статистику по ДТП, статистику разводов, преступлений и происшествий: все беды от алкоголя», – подчеркнул Ибрагимов.

Имам-мухтасиб уверен, что татарстанскую молодежь необходимо приобщать к истории своего народа, к семейным ценостям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Существующее у части людей неприятие трезвого отдыха Салих хазрат объясняет бескультурьем, которое пришло в республику от навязанного нам когда-то западного формата отдыха.

«Мы должны научиться радоваться жизни и каждому дню без всякого одурманивающего зелья, помня, что​ это наркотик и направлен на разрушение, а не на созидание», – считает священнослужитель.

Уметь веселиться без алкоголя – это очень здорово и зажигательно, считает директор Молодежного центра инициатив «Ковер» Алия Миннуллина. «Когда в торговых точках рядом с проведением праздника отказывают в продаже алкоголя, то многим лень искать спиртное где-то еще. Вот так и постепенно привыкают. Я работаю с молодежью уже больше пяти лет и вижу очень позитивную тенденцию. Становится все больше тех, кто отказывается от алкоголя вовсе. Наш городской молодежный актив ведет спортивный образ жизни, им не нужен дополнительный допинг», – рассказала Миннуллина.

По ее словам, в городе уже входят в моду и «трезвые свадьбы», и праздники по случаю очередной годовщины. Причем не только среди верующих людей, но и среди горожан, ведущих обычную светскую жизнь.

Организаторы праздника и в этом году обещают насыщенную активную программу как для взрослых, так и для детей Фото: © «Татар-информ»

«Без алкоголя и мусора стало меньше»

Стоит заметить, что ограничение на продажу спиртного во время Сабантуя уже есть во многих городах Татарстана. Мэрия Набережных Челнов запретила на площадке национального праздника не только продажу алкоголя, но и табачных изделий.

В Елабуге, где в течение многих лет также придерживаются правил «трезвого» проведения праздников, исполком района отмечает лояльное отношение как предпринимательского сообщества, так и населения. Да и мусора после праздников стало меньше – говорят сотрудники обслуживающих организаций.

Практика «трезвого» проведения праздников должна помочь уменьшить количество мусора Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Спорт, активные игровые состязания, танцы. Организаторы праздника и в этом году обещают насыщенную активную программу – как для взрослых, так и для детей.

К примеру, в Нижнекамске будет благоустроена территория детского майдана с развлекательной программой для самых маленьких. Взрослых гостей наряду с традиционными состязаниями ожидает новшество – древнетюркская игра на лошадях «алдарыш», где самые ловкие джигиты будут соревноваться в умении держаться в седле.

В Елабуге из местного бюджета выделяются более 20 млн рублей для благоустройства ипподрома – места проведения праздника Сабантуй. Город предложит гостям мероприятия возможность поучаствовать в творческих интерактивах и состязаниях, угоститься национальными блюдами и стать зрителями традиционных конных скачек.