Трехлетнюю девочку нашли в Челнах на улице рядом с пьяной бабушкой

Прокуратура начала проверку после того, как в Набережных Челнах возле дома 50/10 рядом с ТД «Аргамак» местные жители нашли на морозе трёхлетнюю девочку рядом с ее бабушкой, которая, будучи пьяной, лежала в снегу.

Как стало известно ИА «Татар-информ», 22-летняя мама девочки попросила свою 41-летнюю мать присмотреть за внучкой, пока сама на работе.

Девочку разместили в Доме ребенка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Бабушку ребёнка привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах, будучи пьяной.

Надзорное ведомство оценит соблюдение родителями девочки обязанности по воспитанию малолетних. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.