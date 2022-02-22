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Ру Тат
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Происшествия
22 февраля 2022  16:59
Павел Климчак

Трехлетнюю девочку нашли в Челнах на улице рядом с пьяной бабушкой

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Прокуратура начала проверку после того, как в Набережных Челнах возле дома 50/10 рядом с ТД «Аргамак» местные жители нашли на морозе трёхлетнюю девочку рядом с ее бабушкой, которая, будучи пьяной, лежала в снегу.

Как стало известно ИА «Татар-информ», 22-летняя мама девочки попросила свою 41-летнюю мать присмотреть за внучкой, пока сама на работе.

Девочку разместили в Доме ребенка, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Бабушку ребёнка привлекли к административной ответственности за появление в общественных местах, будучи пьяной.

Надзорное ведомство оценит соблюдение родителями девочки обязанности по воспитанию малолетних. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #Набережные Челны #ребенок
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