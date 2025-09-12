Трехлетний прогноз: каким будет развитие экономики Татарстана до 2028 года

В ближайшие три года экономика Татарстана будет расти планомерно: ВРП республики ежегодно, как ожидается, будет прибавлять около 2%. Бюджет в этот период сохранит социальную направленность. Какой прогноз на 2026 – 2028 годы сегодня представили Минфин и Минэкономики РТ на заседании Кабинета Министров Татарстана – в материале «Татар-информа».





Социально-экономический прогноз на 2026 - 2028 годы сегодня представили Минфин и Минэкономики РТ на заседании Кабинета Министров Татарстана

Основной вклад в рост ВРП Татарстана обеспечивает обработка, в том числе предприятия ОПК

По итогам января – августа 2025-го валовой региональный продукт (ВРП) Татарстана вырос на 2,7% к аналогичному периоду прошлого года в сопоставимых ценах, приблизившись к рубежу в 3,7 трлн рублей. По итогам года показатель должен превысить 5,4 трлн рублей с ростом на 2,4% к 2024-му. В следующем году рост ВРП может составить 2,1%, заявил вице-премьер – министра экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов.

Основной вклад в рост ВРП Татарстана в текущем году обеспечивают обрабатывающие производства, в том числе нефтехимия и нефтепереработка, но главным образом машиностроение («в первую очередь за счет предприятий ОПК»). Среди других драйверов министр отметил увеличение объема сельскохозяйственной продукции, а также вклад предприятий малого и среднего бизнеса и резидентов особых экономических зон, промышленных парков, территорий опережающего развития.

Потребительскую активность Шагиахметов назвал «умеренной», объяснив это сокращением потребкредитования и «сберегательной моделью поведения населения». В то же время инвестиционная активность остается высокой – за первое полугодие в экономику Татарстана вложено уже более 660 млрд рублей, это на 14,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Все это вкупе с ростом объемов промышленного производства и сохранением положительной динамики на потребительском рынке позволяет Минэкономики РТ прогнозировать планомерный рост ВРП, в структуре которого индустрия и частный спрос занимают доминирующее положение.

По словам Шагиахметова, прогноз на трехлетку был сформирован «с учетом реализации национальных целей развития России, внешних и внутренних факторов экономического развития и обеспечения соответствующих мер реагирования».

Стоит отметить и пересмотр основных макроэкономических индикаторов на текущий год, в некоторых случаях существенный. Так, рост ВРП в этом году ранее прогнозировался на уровне 2,9%, но с достижением в сопоставимых ценах 5,29 трлн рублей. В то же время объем промышленного производства в Татарстане по итогам 2025-го, судя по новым данным, составит чуть меньше 5,7 трлн рублей, но с ростом на 9% к 2024-му (по итогам прошлого года рост составил 6,1%). В начале года плановые цифры выглядели скромнее – 5,5 трлн рублей с ростом в 3,1%. Очевидно, динамика, набранная индустрией Татарстана в текущем году, позволяет смело смотреть в будущее.

При этом, как неоднократно отмечал «Татар-информ», основным драйвером роста в любом случае останется обрабатывающий сектор – он за год должен прибавить 12,8% (по итогам 2024-го – 11,4%), главным образом за счет нефтепереработки (она вырастет на 2,7%, по итогам прошлого года было 6,8%) и выпуска химических веществ (на 9,5% при 5,5% за прошлый год). Рост в остальных ключевых отраслях планируется более умеренным, за исключением выпуска компьютеров и периферии – там спрогнозировано падение на 5% (но с очень высокой базы – за прошлый год отрасль скакнула на 18,5%). В добыче полезных ископаемых по итогам года минус может сократиться до -1,6% (по итогам 2024-го сектор падал на 2,9%).

В то же время в трехлетку 2026 – 2028 годов рост промышленного производства ожидается скромнее – на уровне около 2% в год, хотя в Минэкономики РТ ожидают выхода объемов в добыче на уровень «чуть выше нуля» и темпов около 2,5% в обработке.

Объем инвестиций по итогам 2025-го должен превысить 1,6 трлн рублей

Сельское хозяйство в этом году должно прибавить 2,1% (ранее прогноз предполагал рост всего на 0,8%), розничная торговля – 2,3% (что скромнее ранее прогнозируемых 3,6%), а стройка – вообще остаться на уровне прошлого года (вместо предполагавшегося роста на 2%). И это «с учетом запланированных объемов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве».

В следующую трехлетку АПК должен расти в пределах 1,5%, а стройка – и вовсе 1% в год. Лишь розница, даже при «сохранении умеренного роста потребительской активности», но «в условиях роста денежных доходов населения, замедления темпов инфляции, а также планируемого туристического потока», – примерно на 3% в год. Тогда по итогам 2027-го, как и планировалось ранее, оборот в торговле перейдет за 2 трлн рублей, а в 2028-м превысит 2,2 трлн рублей (ожидается, что весомый вклад в эти достижения внесут маркетплейсы).

Объем инвестиций по итогам 2025-го должен превысить 1,6 трлн рублей с ростом на 3,8% к прошлому году (тогда ускорение составило 12,7%, а в деньгах была взята рекордная планка в 1,4 трлн рублей); собственно, такой же темп был и в предыдущем прогнозе. Очевидно, позитивные надежды связаны и прогнозируемым ростом прибыли предприятий (основной объем вложений традиционно осуществляется ими из собственных средств) – с 775,7 млрд рублей по итогам следующего года до 838 млрд рублей по итогам 2028 года.

Однако, как отметил Шагиахметов, «текущая экономическая ситуация требует повышения концентрации внимания собственников предприятий, руководителей отраслевых министерств и муниципалитетов к анализу рисков финансовой устойчивости и принятию соответствующих мер».

«В текущей экономической ситуации критически важно поддерживать высокий уровень инвестиционной активности, обеспечивать реализацию и современный запуск инициативных инвестиционных проектов», – подчеркнул глава Минэкономики РТ.

Он напомнил в этой связи о важности «системной работы по созданию благоприятных условий ведения бизнеса». Хотя в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов, который ежегодно составляет Агентство стратегических инициатив, Татарстан и занимает лидирующее, второе место (после Москвы), «системные барьеры, прежде всего по стоимости подключения к инженерной инфраструктуре, сроку и количеству процедур подключения к инженерным сетям, получению земельных участков и доступности трудовых ресурсов, сохраняются». Так что министерствам, ведомствам и муниципалитетам, по словам Шагиахметова, нужно продолжать работать над улучшением инвестиционного климата.

По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, в прогнозный период в Татарстане «предстоит решить ряд системных вопросов, прежде всего в рамках реализации новых национальных проектов, государственных и республиканских программ и других мероприятий, направленных на укрепление социально-экономического потенциала республики и повышения качества жизни каждого жителя».

«Обеспечение выполнения прогнозных показателей потребует предельной концентрации и согласованных действий всех органов власти, предприятий и организаций. Важнейшими факторами являются обеспечение бесперебойной работы предприятий и их дальнейшее развитие с учетом реализации инвестиционных проектов, расширения рынков сбыта, в том числе за счет выхода на новые международные рынки, технологического развития и повышения производительности труда, от которых в конечном итоге зависят финансовые результаты предприятия и организаций и, соответственно, поступления в бюджет», – добавил Шагиахметов.

Доходы консолидированного бюджета возрастут до 700 млрд рублей

По словам Алексея Песошина, за 8 месяцев 2025-го в консолидированный бюджет республики поступило 440 млрд рублей доходов, в том числе 380 млрд рублей – налоговых и неналоговых. Исполнение по доходам составило 73,2% от плановых годовых показателей.

«Поступление доходов обеспечивается во все уровни бюджета, но не в тех объемах, которые возможны», – отметил премьер-министр РТ.

Глава Минфина РТ Марат Файзрахманов добавил, что главная просадка – по налогу на прибыль, который «упал» с начала года на 5,3 млрд рублей из-за «уменьшения поступлений в нефтяной отрасли, в основном в связи со снижением цены на нефть, а также колебаний курса доллара».

Тем не менее общий объем доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2026 год, по прогнозу Минфина РТ, составит 604,8 млрд рублей с ростом до 644,2 млрд рублей по итогам 2027-го и до 687 млрд рублей по итогам 2028-го. И все неналоговые и налоговые источники в течение трехлетки будут расти, в том числе и самый важный для республиканской казны налог на доходы физлиц (с 236 млрд в 2026-м до 271 млрд на конец трехлетки). И тот же налог на прибыль (со 130 млрд до 141 млрд рублей), хотя, по словам Файзрахманова, «в прогнозе по нему учтены нарастающие тенденции снижения поступления от нефтяных компаний».

Общий объем расходов консолидированного бюджета на 2026 год прогнозируется в объеме 618,2 млрд рублей, на 2027 год – 659,6 млрд рублей, на 2028 год – 705,7 млрд рублей. По словам министра, структура расходной части «обеспечит финансирование всех расходных полномочий Республики Татарстан».

«Бюджет носит социально направленный характер»

Наиболее крупным блоком останется социально-культурный. Так, на образование расходы вырастут со 191,5 млрд в 2026-м до 216,9 млрд в 2028-м, а на здравоохранение – со 159,1 млрд рублей до 183,1 млрд рублей. По разделу «Национальная экономика», который включает капитальные вложения, сельское хозяйство, транспорт, расходы вырастут со 156,6 млрд до 178,5 млрд рублей.

«Бюджет по-прежнему носит социально направленный характер. Это порядка 85% общего объема всех расходов. Необходимо обеспечить все социальные обязательства в полном объеме и с должным уровнем качества», – заявил Премьер-министр РТ, добавив, что объем средств на капитальный ремонт, капитальные вложения и дорожные работы сохранится на уровне текущего года.

В целом, по словам Алексея Песошина, бюджет будет, как и ранее, реализовываться в рамках государственных программ, доля расходов которых в 2026 году составит 91%. А в составе программ предусмотрены мероприятия и в рамках национальных проектов (после распределения средств федеральным центром по нацпроектам в бюджет республики дополнительно будут включены соответствующие объемы расходов).

В то же время на предстоящую трехлетку бюджет останется дефицитным – разница между доходами и расходами в 2026-м составит 13,4 млрд рублей, в 2027-м – 15,4 млрд рублей, а в 2028-м – 18,7 млрд рублей.

«Наряду с предстоящими расходами вопрос покрытия дефицита бюджета остается актуальным. Главным администраторам доходов вместе с муниципалитетами необходимо продолжить мероприятия по мобилизации запланированных доходов, в том числе за счет сокращения задолженности по налогам», – подчеркнул Премьер-министр РТ.

Проект закона о бюджете республики должен поступить в Госсовет РТ в октябре

Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил принять озвученные в рамках заседания параметры за основу для дальнейшей работы над бюджетом.

Обращаясь к руководству городов и районов, Минниханов призвал придерживаться согласованных с Минфином параметров. И подчеркнул, что «все расходные полномочия должны быть подкреплены реальными доходными источниками» и что на муниципальном уровне «следует утвердить сбалансированные бюджеты без дефицита».

«Важно, чтобы все вопросы были отработаны заранее вместе с депутатами, чтобы своевременно все было принято, чтобы мы смогли сформировать на начало года все решения по расходованию, капитальную часть всех титульных списков, чтобы запустить все торги. Это очень большая, серьезная работа», – подчеркнул Раис Татарстана.

Проекты закона о бюджете Республики Татарстан и решения о муниципальных бюджетах, по его словам, необходимо внести на рассмотрение Государственного Совета РТ в октябре, а в представительные органы районов – в декабре.