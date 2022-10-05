Трехлетний мальчик попал в больницу, упав в салоне автобуса в Казани

Инцидент произошел накануне около трех часов дня на улице Портовой. В салоне автобуса маршрута №1 упал трехлетний мальчик. В результате случившегося ребенка направили в больницу.

Еще один похожий случай произошел вечером того же дня на улице Патриса Лумумбы. В салоне троллейбуса упала 72-летняя пожилая женщина.

Водитель троллейбуса в нарушение ПДД решил продолжить маршрут и уехал с места происшествия. В результате пострадавшую женщину после оказания медпомощи отпустили из травмпункта. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.