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Общество 2 марта 2025 21:20

Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Сайтиев умер в возрасте 49 лет

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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет в Москве, пишет ТАСС.

По словам президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили, они с Сайтиевым должны были лететь вместе 3 марта. О беде ему сообщили буквально «десять минут назад».

Сайтиев - побеждал на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов в весовой категории до 74 кг. Также он шесть раз выигрывал чемпионат мира и шесть раз - чемпионат Европы. В 1995-м трехкратный олимпийский чемпион получил звание заслуженного мастера спорта России. Еще его нагоаждали орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почета и Дружбы.

#смерть #спортсмены
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