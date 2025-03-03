Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет

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Накануне ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет.

Помимо олимпийских медалей Сайтиев имеет внушительный послужной список на международных соревнованиях. В течение своей карьеры он шесть раз выигрывал чемпионаты мира и шесть раз становился чемпионом Европы, в Европе в его честь проводятся ежегодные турниры. В частности в Бельгии.

Бувайсар Сайтиев стал первым российским борцом, получившим награду «Золотая борцовка» в номинации «Лучший борец в истории вольной борьбы» от Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) в 2007 году.