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На главную ТИ-Спорт 3 марта 2025 10:38

Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет

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Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев умер в возрасте 49 лет
Фото: скрин youtube.com

Накануне ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев. Ему было 49 лет.

Помимо олимпийских медалей Сайтиев имеет внушительный послужной список на международных соревнованиях. В течение своей карьеры он шесть раз выигрывал чемпионаты мира и шесть раз становился чемпионом Европы, в Европе в его честь проводятся ежегодные турниры. В частности в Бельгии.

Бувайсар Сайтиев стал первым российским борцом, получившим награду «Золотая борцовка» в номинации «Лучший борец в истории вольной борьбы» от Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) в 2007 году.

#борьба #Вольная борьба
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