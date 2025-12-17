Трехкратный чемпион мира по санному спорту Репилов оставлен в СИЗО до 20 февраля

Фото: rusluge.ru

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов останется на содержании в СИЗО до 20 февраля 2026 года – сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края на основе решения Центрального районного суда.

В ноябре 2025 года Репилов был задержан за подозрение в совершении преступления и присвоении 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29-летний Роман Репилов является 3-кратным чемпионом мира, 6-кратным призером чемпионатов Европы и 2-кратный обладатель Кубка мира.

Вместе с Репиловым в качестве соучастника по данному делу подозревается призер чемпионата Европы Александр Перетягин. Известно, что в результате их деятельности был нанесен значительный ущерб Центру спортивной подготовки.