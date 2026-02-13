Трехэтажный Дом творчества появится на улице Мира в Бавлах

В Бавлах началось строительство нового Дома детского творчества. Здание возводят на улице Мира. Оно будет трехэтажным, общей площадью 2 633 квадратных метра, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Внутри разместят актовый зал на 120 мест с артистической комнатой, компьютерный и шахматный классы, вестибюль, гардероб и кладовые помещения. Проект также предусматривает мастерские по робототехнике, деревообработке и гончарному делу.

В настоящее время строители ведут кирпичную кладку здания.

Строительство Домов детского творчества соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».