Руc Тат
16+
Общество 13 февраля 2026 11:39

Трехэтажный Дом творчества появится на улице Мира в Бавлах

В Бавлах началось строительство нового Дома детского творчества. Здание возводят на улице Мира. Оно будет трехэтажным, общей площадью 2 633 квадратных метра, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

Внутри разместят актовый зал на 120 мест с артистической комнатой, компьютерный и шахматный классы, вестибюль, гардероб и кладовые помещения. Проект также предусматривает мастерские по робототехнике, деревообработке и гончарному делу.

В настоящее время строители ведут кирпичную кладку здания.

Строительство Домов детского творчества соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

#дом детского творчества #Бавлы
