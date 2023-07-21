Трехдневный слет школьных лесничеств соберет почти сотню школьников из районов Татарстана

С 26 по 28 июля в Кукморском районе пройдет VI Слет школьных лесничеств Татарстана «Лес в народных традициях». Сразиться за звание лучших планируют около 100 ребят из 31 лесничества, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

Слет состоится на базе Лубянского лесотехнического колледжа. В первый день ребят ожидают интерактивная интеллектуальная игра «Лесная цифровая викторина» и музыкально-развлекательная программа, посвященная Году национальных культур и традиций.

27 июля пройдут церемония открытия слета и конкурс «Юные лесоводы». Участники напишут эссе, покажут свои навыки в определении вида и возраста растений, установлении вида птиц, различных вредителей леса, ориентировании на местности и других дисциплинах. Образовательные программы для школьников представят ведущие эксперты казанского «Рослесинфорга», Центра защиты леса РТ и Восточно-европейской ЛОС. Специалисты покажут им лесоустроительные планшеты, научат использовать электронные микроскопы, расскажут о результатах последних научных исследований в лесной отрасли и проведут различные мастер-классы.

В последний день, 28 июля, подведут итоги и наградят победителей VI Слета школьных лесничеств РТ «Лес в народных традициях».

«Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан уделяет особое внимание развитию движения школьных лесничеств. Ведь такие объединения являются эффективной формой экологического образования, профориентации и самоопределения подрастающего поколения», — отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

По его словам, в сравнении с прошлым годом программа претерпела изменения. В министерстве надеются, что это поможет сделать слет одним из ярких и незабываемых событий для школьников.

Мероприятие будет проведено в рамках программы развития движения школьных лесничеств и Года национальных культур и традиций в Республике Татарстан.