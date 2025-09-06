Трехдневную госпитализацию для диспансеризации граждан с ОВЗ ввели в России

Возможность краткосрочной госпитализации до трех дней для прохождения диспансеризации людьми с ограниченными возможностями здоровья ввели в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что такая мера предусмотрена в рамках обновленной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь маломобильные граждане, проживающие в селах, отдаленных районах или испытывающие трудности с доставкой в медицинские учреждения, смогут пройти обследование не только амбулаторно, но и в условиях стационара.

По словам Мурашко, если в ходе диспансеризации выявят заболевания или состояния, требующие специализированной или высокотехнологичной помощи, пациенты смогут получить ее непосредственно в больнице либо будут направлены на соответствующее лечение.

Все расходы на проведение диспансеризации в стационарных условиях покроет система обязательного медицинского страхования.