news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 сентября 2025 14:20

Трехдневную госпитализацию для диспансеризации граждан с ОВЗ ввели в России

Читайте нас в
Телеграм

Возможность краткосрочной госпитализации до трех дней для прохождения диспансеризации людьми с ограниченными возможностями здоровья ввели в России. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что такая мера предусмотрена в рамках обновленной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Теперь маломобильные граждане, проживающие в селах, отдаленных районах или испытывающие трудности с доставкой в медицинские учреждения, смогут пройти обследование не только амбулаторно, но и в условиях стационара.

По словам Мурашко, если в ходе диспансеризации выявят заболевания или состояния, требующие специализированной или высокотехнологичной помощи, пациенты смогут получить ее непосредственно в больнице либо будут направлены на соответствующее лечение.

Все расходы на проведение диспансеризации в стационарных условиях покроет система обязательного медицинского страхования.

#диспансеризация #люди с овз
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

Минниханов: Мы продолжаем оказывать всестороннюю поддержку нашим военнослужащим

5 сентября 2025
В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

В Татарстане разрабатывают новую информационную систему культурного наследия

5 сентября 2025