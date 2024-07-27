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Трех жителей Каспийска задержали за подготовку нападений на правоохранителей
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении серии террористических актов в Республике Дагестан. По информации Центра общественных связей ФСБ, переданной ТАСС, в Каспийске были задержаны трое местных жителей.
Задержанные, являющиеся гражданами РФ, подозреваются в приверженности запрещенной в России международной террористической организации. По данным спецслужб, они готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов Дагестана и планировали атаку на православный храм в Каспийске.
При обысках мест проживания подозреваемых обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие и флаги террористической организации. В их мобильных телефонах найдены инструкции по ведению боевых действий и изготовлению взрывных устройств.
Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статьям о подготовке теракта, участии в террористическом сообществе и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.
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