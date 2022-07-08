Трех игроков из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ.

Трое российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ.

Под десятым номером был задрафтован защитник «Сагино» Павел Минтюков, который перешел в «Анахайм». Двадцатым номером был взят нападающий «Омских Крыльев» Иван Мирошниченко в «Вашингтон Кэпиталз», а под 24-м номером Данила Юров из «Металлурга» перешел в «Миннесоту».

Первым номером драфта НХЛ впервые оказался словак Юрай Слафковски. Нападающий был выбран «Монреалем».

Ранее стало известно, что «Монреаль» обменял Александра Романова – внука Зинэтулы Билялетдинова в «Нью-Йорк Айлендерс».