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Спорт
8 июля 2022  14:31

Трех игроков из России выбрали в первом раунде драфта НХЛ.

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Трое российских хоккеиста были выбраны в первом раунде драфта НХЛ.

Под десятым номером был задрафтован защитник «Сагино» Павел Минтюков, который перешел в «Анахайм». Двадцатым номером был взят нападающий «Омских Крыльев»  Иван Мирошниченко в «Вашингтон Кэпиталз», а под 24-м номером Данила Юров из «Металлурга» перешел в «Миннесоту».

Первым номером драфта НХЛ впервые оказался словак Юрай Слафковски. Нападающий был выбран «Монреалем».

Ранее стало известно, что «Монреаль» обменял Александра Романова – внука Зинэтулы Билялетдинова в «Нью-Йорк Айлендерс».

#НХЛ #хоккей #драфт нхл
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