Трех человек спасли из ночного пожара в казанской девятиэтажке

Сообщение о пожаре в доме № 20 по улице Айдарова пришло сегодня в 3.08 на номер вызова пожарной охраны 101. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

На место по первому повышенному рангу вызова прибыли пожарные, которые установили, что горит квартира на первом этаже девятиэтажного дома. Огнеборцы с помощью масок спасаемого вывели из задымленного подъезда трех человек. Еще 20 жильцов успели выйти из дома сами.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В 3.19 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 3 кв. метра.

Не исключено, что причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем.

