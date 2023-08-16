«Тревожный сигнал»: в 10 районах Татарстана более трети отличников не подтвердили медаль

В Татарстане 208 выпускников не подтвердили право на получение медали «За особые успехи в учении». Это 9,7% школьников, претендовавших на медаль. Об этом заявил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на августовском совещании педагогических работников.

«В зоне нашего внимания находятся результаты государственной итоговой аттестации выпускников, претендовавших на награждение медалью „За особые успехи в учении“. В ряде районов более трети из них не смогли набрать 70 баллов по предмету по выбору», — сказал Хадиуллин.

Министр образования и науки назвал это «тревожным сигналом, требующим тщательного анализа». В число районов с низкими баллами за предметы по выбору на ЕГЭ у «медалистов» попали Алексеевский, Кайбийкий, Лаишевский, Апастовский, Дрожжановский, Буинский, Чистопольский, Менделеевский, Арский, Нурлатский.

Хадиуллин добавил, что в последние два года наблюдается снижение числа выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ физику, химию, биологию и профильную математику. Он пояснил, что это связано с особенностями в правилах приема на инженерные специальности в вузах и нехваткой высококвалифицированных учителей-предметников.

«В целом же видится необходимым разработать программу по исправлению ситуации», – заключил глава Минобрнауки.