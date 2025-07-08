Тревор Мерфи перешел в СКА

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Защитник Тревор Мерфи пополнил состав СКА. Об этом сообщает пресс-служба петербургской команды.

В минувшем сезоне канадец выступал за «Сибирь». За новосибирцев он отыграл 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, где забросил 13 шайб и отдал 45 передач. В плей-офф на счету Мерфи два гола и четыре ассиста в семи встречах.

«Хоккейный клуб СКА подписал контракт с защитником Тревором Мёрфи. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона 2026/27.

С 2019 года играет в КХЛ. Выступал за "Куньлунь", "Ак Барс" и "Сибирь". С казанцами в 2021-м выиграл бронзовые медали чемпионатов России и КХЛ. В прошлом году в составе новосибирцев стал лучшим ассистентом чемпионата и самым результативным защитником лиги, набрав 58 (13+45) в 64 матчах "регулярки". Всего в КХЛ провел 301 игру, набрал 197 (52+145) очков», – сообщает пресс-служба.

Напомним, СКА финишировал на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде «армейцы с Невы» уступили московскому «Динамо» (2-4).

«Сибирь» стала седьмой на «Востоке». В 1/8 новосибирцы уступили «Салавату Юлаеву» (3-4).