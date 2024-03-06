Тревога за Исламский мир и БРИКС в Казани: о чем говорил Минниханов послам стран ОИС

Раис Татарстана Рустам Минниханов накануне встретился с послами государств – членов Организации Исламского сотрудничества

Фото: rais.tatarstan.ru

Небольшой юбилей сотрудничества

Встреча дипломатов прошла в Доме приемов МИД России в Москве. Со стороны российского ведомства в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Встречи в таком формате в Министерстве иностранных дел России стали уже традиционными. Высшие российские дипломаты очень высоко оценивают усилия Татарстана по взаимодействию со странами исламского мира. В том числе и в рамках Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», которую возглавляет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году празднуется небольшой юбилей – исполняется 55 лет Организации Исламского сотрудничества (ОИС), которая является крупнейшим и влиятельным международным объединением мусульманских государств. Россия с 2005 года по решению Президента РФ Владимира Путина является наблюдателем в ОИС. В связи с так называемым поворотом на Восток России именно расширение взаимодействия с мусульманскими странами становится одним из приоритетных направлений российской внешней политики. И приятно видеть, что Татарстан в этом направлении играет важную роль. В этой связи Группа «Россия – Исламский мир» выступает объединяющей международной общественной платформой.

В прошлом году Группа провела более десятка крупных мероприятий, уделяя внимание проблематике глобальной повестки дня, развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога, защите традиционных духовных и семейных ценностей, углублению гуманитарного сотрудничества и многому другому. В текущем году работа будет продолжена согласно утвержденному плану.

«В сегодняшнее непростое время, в условиях кризиса в международных отношениях наше сотрудничество приобретает особую значимость. Россию с государствами дружественного Исламского мира объединяет не только совместное стремление способствовать широкому сближению на основе равноправного диалога и партнерства, но и ориентация на расширение сотрудничества по разным направлениям, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, развитие культурного многообразия и диалога цивилизаций», – сказал сегодня Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «В условиях кризиса в международных отношениях наше сотрудничество приобретает особую значимость» Фото: rais.tatarstan.ru

Тревога за Исламский мир

Увы, но страны Запада и их младшие партнеры в последнее время стали развертывать в отношении Исламского мира враждебную и провокационную политику.

Рустам Минниханов особо подчеркнул: имевшие место в 2023 году неоднократные акции с сожжением Корана в Швеции и Дании вызвали волну возмущения в исламском мире и были самым решительным образом осуждены в России. При этом западные страны даже не осудили столь тяжкие преступления по отношению к религиозным чувствам мусульман.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин назвал подобные действия преступлением. В Русской православной церкви их охарактеризовали как недопустимый вандализм. Таким же образом отреагировали и духовные лидеры мусульман России», – сказал Раис Татарстана.

Кроме того, в России очень обеспокоены резким обострением обстановки на Ближнем Востоке, кровопролитными боями в секторе Газа, многочисленными жертвами и огромной гуманитарной катастрофой. Геноцид палестинцев в секторе Газа – это огромная боль не только для сердца каждого мусульманина, это страшная трагедия для всех людей, исповедующих принципы гуманизма, равноправия и мирного сосуществования всех народов и вероисповеданий.

И на встрече с послами стран Исламского мира Рустам Минниханов подчеркивает, что Группа «Россия – Исламский мир» занимает твердую непримиримую позицию в осуждении актов геноцида палестинцев и поддерживает палестинцев в их стремлении к суверенности.

«Уже в первом комментарии 12 октября 2023 года мы заявили, что Группа «Россия – Исламский мир» придерживается принципов равенства, справедливости и уважения к культурно-цивилизационной самобытности народов. В вопросах палестино-израильского конфликта руководство Группы придерживается позиции, озвученной Президентом России. Наша страна всегда выступала за исполнение решений Совета Безопасности ООН – прежде всего, за создание независимого суверенного палестинского государства», – заявил Минниханов.

Минниханов официально через послов пригласил страны Исламского содружества принять участие в мае в XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» Фото: rais.tatarstan.ru

«Приезжайте в майскую Казань!»

Еще один важный итог встречи – Рустам Минниханов официально через послов пригласил страны Исламского содружества принять участие в предстоящем в мае XV Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани. Решением Президента России с прошлого года форум проводится как мероприятие федерального значения.

В 2023 году в форуме приняли участие свыше 16 тысяч человек из 80 стран мира и 86 российских регионов. На форуме было заключено 130 соглашений и меморандумов. В мероприятии участвовали руководители более сорока дипломатических миссий, аккредитованных в Москве. В 2024 году ожидается еще большее количество участников и гостей. Уже открыта регистрация на форум – на официальном сайте мероприятия. Для участников и гостей предусмотрено порядка 200 мероприятий в рамках деловой и культурной программы.

В рамках работы форума в это же время в Казани запланировано ежегодное заседание Группы стратегического видения (16-17 мая) на тему «Россия – Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». Это заседание группы обещает быть очень интересным и представительным. Например, в прошлом году в дни KazanForum состоялось очень важное заседание Группы стратегического видения с участием Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

На встрече с послами Рустам Минниханов отдельно отметил усилия Татарстана по взаимодействию с Исламским миром.

«На примере Республики Татарстан – одного из ведущих российских регионов – можно увидеть, как Россия расширяет взаимодействие с Исламским миром, наряду с установлением торгово-экономических и инвестиционных контактов мы успешно развиваем культурные и гуманитарные связи. Наша республика – один из пилотных регионов по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования в России, ведется активная работа по развитию индустрии халяль, большое внимание уделяется исламскому образованию», – сообщил он.

В церемонии открытия «Игр будущего» в Казани приняли участие Президент России Владимир Путин, главы государств СНГ, высокие делегации из Китая, ОАЭ, Кубы, Турции, Индонезии и других стран Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань как еще одна дипломатическая столица страны

Усилия Татарстана по развитию дипломатии со странами Востока не остаются незамеченными – Казань становится важным дипломатическим центром России и точкой притяжения разнообразных мероприятий самого высокого международного уровня.

Так, в 2022 году Казань получила статус Молодежной столицы ОИС. Ежегодно в августе проводится Казанский Глобальный молодежный саммит. А в 2025 году в Казани при поддержке федеральных органов власти и Организации Исламского сотрудничества планируется проведение Первых исламских юношеских Игр, в которых спортсмены 14-16 лет из более чем 40 стран исламского мира будут соревноваться в 20 видах спорта.

Рустам Минниханов с гордостью поделился успехом только что прошедших в Казани первых международных «Игр будущего».

«Буквально позавчера в Казани завершились масштабные «Игры будущего». Это первый в мире формат, включающий в себя как физический спорт, так и киберспортивные дисциплины. Отрадно, что такой формат был придуман у нас в России. В церемонии открытия Игр в Казани приняли участие Президент России Владимир Путин, многие главы государств СНГ, а также высокие делегации из Китая, ОАЭ, Кубы, Турции, Индонезии и других стран. В соревнованиях участвовали 2 тысячи спортсменов в составе 260 команд из 107 стран мира, в том числе из 30 стран ОИС. Многие из присутствующих в этом зале имели возможность посетить «Игр будущего» в Казани», – рассказал Рустам Минниханов.

В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, страна организует более 200 мероприятий Фото: kremlin.ru

Он также напомнил: в этом году Россия председательствует в объединении БРИКС, страна организует более 200 мероприятий. Из них Татарстан примет порядка 20 крупных заседаний как на уровне министров, так и включая саммит глав государств БРИКС, а также заседания формата БРИКС+ и БРИКС аутрич. Под аутрич-форматом подразумевается обширная программа неформальных диалогов и встреч, включая взаимодействие деловых кругов, экспертных центров и академического сообщества, профсоюзов, парламентариев, молодежи и гражданского общества. На Саммит БРИКС+ ожидается приезд в Казань порядка 30 глав иностранных государств и международных организаций, в том числе из мусульманских государств. Также в июне 2024 года в Казани пройдут Игры стран БРИКС.

Мы видим, что 2024 год не только является чрезвычайно насыщенным для Казани по части очень важных и престижных международных встреч, форумов и соревнований. Казань на глазах становится важным дипломатическим центром страны. И не только по важному для сегодняшней России направлению взаимодействия с Исламским миром. Казань становится местом встреч для всего мира.