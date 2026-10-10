«Тревога начинает истощать организм»: психиатр – о невидимой болезни

Когда обычные переживания перестают быть нормой? Правда ли, что тревожные зумеры болеют деменцией? Как остановить приступ тревоги? На эти и другие вопросы «Татар-информа» во Всемирный день психического здоровья, который отмечается 10 октября, ответила врач-психиатр Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Елена Платова.





Тревожные расстройства распространяются быстрее других психических нарушений. Однако было бы ошибкой считать любую тревогу отклонением

Изображение сгенерировано нейросетью

Тревожные расстройства распространяются быстрее других психических нарушений

Постоянные переживания и стресс сегодня стали фоном нашей жизни. По результатам голосования российских интернет-пользователей, «тревожность» даже стала словом 2025 года. В июле этого года ВЦИОМ опубликовал данные: 23% россиян постоянно испытывают тревожное состояние. Чаще всего чувство тревоги преобладает у миллениалов, а зумеры наступают им на пятки.

Тревожные расстройства распространяются быстрее других психических нарушений. Однако было бы ошибкой считать любую тревогу отклонением.

«Тревога – это адаптационный механизм, который достался человеку от природы. Именно он помогает собраться, быстро среагировать в опасной ситуации», – объяснила врач-психиатр, заведующая 4-м женским отделением Республиканской клинической психиатрической больницы Татарстана Елена Платова.

Елена Платова: «Тревога – это адаптационный механизм, который достался человеку от природы. Именно он помогает собраться, быстро среагировать в опасной ситуации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

У каждого есть своя норма тревоги. Она зависит от темперамента. Кто-то перед дальней поездкой спокойно собирает чемодан, а кто-то за несколько дней начинает прокручивать в голове всевозможные катастрофы.

«Если состояние напряженного ожидания затягивается, тревога начинает банально истощать организм. Если ситуация, которая ранее никогда опасений не вызывала, начинает занимать много нашего внимания – это уже ненормально», – подчеркнула психиатр.

Бытует мнение, что тревожность всегда связана с какой-то конкретной психической травмой. Психиатр назвала это утверждение лишь отчасти правдивым Изображение сгенерировано нейросетью

«Не всегда виновата конкретная психотравма»

Истоки тревожности нужно искать в детстве, когда формируется самооценка. Способность принять себя, уверенность в себе формируются именно тогда. И это то, что определяет, насколько тревожным будет человек.

«Наследственность играет роль. Черты характера в определенной степени наследуются. Но даже если влияние генетической предрасположенности не столь велико, тревожный родитель не сможет вырастить спокойного ребенка – дети впитывают паттерны поведения. Так что фактор воспитания тоже играет важную роль», – подчеркнула врач.

Бытует мнение, что тревожность всегда связана с какой-то конкретной психической травмой. Психиатр назвала это утверждение лишь отчасти правдивым.

«Необязательно виновата конкретная психотравма. Это может быть череда событий, которые оказались для человека травмирующими. Опрашивая пациента, узнаем, что на протяжении нескольких лет у него была высокая рабочая нагрузка, которая сочетается с серией пусть мелких, но повторяющихся эмоциональных стрессов дома. Или долгая болезнь кого-то из близких, которая подтачивает силы», – объяснила Елена Платова.

Тревожных людей становится все больше, в том числе из-за современного темпа жизни. Сегодня колоссальным образом растет количество обрабатываемой информации, а она ведь требует большого внимания. Когда мы стараемся удержать очень много объектов в поле нашего внимания, это очень сильно истощает. На фоне истощения легко возникает тревога.

Тревога тесно пересекается с фобиями, но есть принципиальная разница. Фобия всегда адресована к чему-то конкретному – лифту, самолету, толпе. А тревога в основном безадресная Изображение сгенерировано нейросетью

Тревога – это и мысли, и телесные ощущения

Тревога может быть симптомом депрессии – это, по словам врача, очень тесный и частый тандем. Может она сопровождать и посттравматическое стрессовое расстройство, и множество других состояний. Но чаще всего пациенты приходят с так называемым генерализованным тревожным расстройством.

«Это когда тревога абсолютно оторвана от ситуации, когда она существует практически постоянно. Это ощущение напряженного ожидания – того, что что-то плохое произойдет. Вроде бы все неплохо, а все равно неуютно. И часто это начинает интерпретироваться так: если у меня есть такое переживание, оно не на пустом месте», – сказала заведующий отделением РКПБ.

Тревога тесно пересекается с фобиями, но есть принципиальная разница. Фобия всегда адресована к чему-то конкретному – лифту, самолету, толпе. А тревога в основном безадресная.

Тревога может проявляться нарушением сна, снижением концентрации внимания. По словам медика, психика тревожного человека постоянно мониторит окружающий мир на предмет угрозы. На решение текущих задач внимания не хватает, и продуктивность снижается.

«Часто на прием приходят молодые люди, которые тревожатся, что у них деменция. Начинаем проверять память по тестам – никаких нарушений нет. Дело в том, что изрядная часть ресурса их психики отдана функционированию в аварийном режиме, в состоянии тревоги. Молодой человек не концентрирует внимание на задачах и поэтому не может их запомнить. Поскольку сейчас много говорят о деменции, пациенты сразу примеряют это на себя, но конкретно здесь дело не в ней», – объяснила психиатр.

Еще одна частая жалоба тревожников – невозможность сделать выбор. Даже повседневный: какую вещь надеть, какой дорогой поехать, какое блюдо из меню заказать.

Тревога – это не только мысли, но и телесные ощущения. Люди говорят о напряжении в теле, о чувстве комка в горле, о трудности при дыхании. Часто они приходят в психиатрическую больницу по направлению неврологов или терапевтов после обследований. Нередко пациенты жалуются на невозможность расслабиться. Даже когда человек ложится спать, он не может почувствовать себя комфортно, потому что мышцы остаются напряжены.

Паническая атака сопровождается страхом смерти, а также физическими симптомами: учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, потливостью, ознобом, слабостью в ногах и головокружением Изображение сгенерировано нейросетью

«Умереть от панической атаки нельзя, но человеку в этот момент очень плохо»

Тревожность – это фоновое состояние, которое может перерасти в панические атаки. Эта стрессовая реакция у некоторых людей возникает, когда им ничего не угрожает. Чаще всего панические атаки развиваются у людей, которые переживают кризис. Например, это молодые люди, которые сдают экзамены и готовятся к поступлению в вузы. В определенный момент перенапряжение может дойти до пиковой точки и вылиться в приступ.

Паническая атака сопровождается страхом смерти, а также физическими симптомами: учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, потливостью, ознобом, слабостью в ногах и головокружением.

«Паническая атака возникает внезапно, и обычно она длится в пределах десяти минут. Потом заканчивается без какого-либо следа для здоровья. Бригада скорой помощи, прибывшая к пациенту якобы с сердечным приступом, не находит у него симптомов. Умереть от панической атаки нельзя, но самому человеку в этот момент, конечно, очень плохо», – сказала Елена Платова.

Доктор рассказала о пациентке, которая во взрослом возрасте впервые столкнулась с панической атакой. Это случилось на операционном столе.

«Она услышала, как другой пациент рассказывал об операции. Она и так переживала до вмешательства, а тут, видимо, что-то не так поняла, и приступ случился. Потом панические атаки стали повторяться в ситуации, уже оторванной от этой. Не в больнице, а дома, можно сказать, на ровном месте», – вспоминает врач.

Но зачастую конкретного триггера панической атаки может не быть. Речь, как и в случае тревоги, идет о сумме факторов, которые набирают критическую массу в один неудачный момент.

В сложных случаях с тревожными пациентами психиатры начинают лечение с препаратов Изображение сгенерировано нейросетью

«Женщина не находила себе места, с ней невозможно было говорить»

Елена Платова рассказала примечательный случай из своей практики. Тревога у одной пациентки была настолько сильной, что врачи увидели явные изменения на электроэнцефалографии. Активность нейронов была беспорядочной. Более того, в головном мозге обнаружили очаг, который расценили как возможную опухоль.

«МРТ не подтвердила опухоль, у нее был застойный очаг возбуждения, и тревога была ужасная. Женщина не находила себе места, не могла ни на чем сконцентрироваться. С ней невозможно было говорить, потому что у нее была абсолютно бессвязная речь», – вспоминает доктор.

Пациентка не следила за собой – не причесывалась, не меняла одежду. Постоянно ходила кругами и выглядела как человек, давно страдающий хроническим психическим расстройством.

В сложных случаях с тревожными пациентами психиатры начинают лечение с препаратов. Так они поступили и в этой ситуации. Пациентку удалось привести в себя. У нее нормализовались показатели электроэнцефалограммы, наконец можно было поговорить с ней.

После лекарств была психотерапия. Женщина вернулась к привычной жизни, которую у нее забрала тревога. Сегодня она живет более спокойную жизнь и работает врачом.

«Через какое-то время она приезжала к нам показаться. Мы ее не узнали – совсем другая женщина», – сказала Елена Платова.

Физическая нагрузка снижает уровень кортизола – гормона стресса Изображение сгенерировано нейросетью

Четыре способа справиться с тревогой

Тревога – это состояние, с которым нам придется научиться жить. Елена Платова утверждает, что ужиться с тревожностью можно.

«Прежде всего нужно уметь справляться с тревогой здесь и сейчас. Она вызвана событием, которое еще не произошло и, вполне вероятно, вообще не произойдет. Но мы уже целиком в нем. Поэтому нужно помочь своему телу вернуть себя в окружающую реальность. Помочь в этом могут несколько техник», – объяснила медик.

Техника № 1: дыхание

Сделайте глубокий вдох, потом еще короткий вдох, а затем медленный выдох. Можно применять и квадратное дыхание: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Все шаги длятся по четыре секунды.

Такое ритмичное дыхание активизирует парасимпатическую нервную систему, и тревожность уменьшается. Главное – не дышать слишком быстро, иначе эффект будет обратным.

Техника № 2: возвращение в реальность

Внимательно посмотрите на предметы вокруг, ощутите их, опишите их. Можно найти пять вещей, которые вы видите. Четыре ощущения, которые чувствуете, три звука, которые слышите, два запаха, которые можно понюхать, и что-то одно, что можно попробовать на вкус.

«Нужно сконцентрироваться на том, что находится рядом с вами, причем не торопясь. Упражнение нужно систематически повторять при возникновении тревоги. И не стоит пытаться тревогу выгнать, задавить, игнорировать. Она все равно потом прорвется», – предупредила врач.

Техника № 3: договор с тревогой

С тревожными мыслями, которые крутятся в голове, можно договориться. Назначьте им конкретное время – например, в семь часов вечера, после работы. В это время, но никак не раньше, можно переживать.

Техника № 4: физическая нагрузка

Физическая нагрузка снижает уровень кортизола – гормона стресса. Пройдитесь бодрым шагом, займитесь плаванием или кардиотренировками. Если в теле есть напряжение, можно занять удобное положение, максимально усилить это чувство, а потом с выдохом резко отпустить.

Психиатр считает, что победить тревогу можно, но для этого нужно поменять свое мышление. И в этом поможет психотерапия. Это не просто разговоры со специалистом, а адский труд пациента над собой.

«Только людям несведущим кажется, что им станет хорошо после простой беседы со специалистом. Психотерапия для пациента – это очень тяжелый труд. Для этого нужны силы, концентрация, желание переломить ситуацию. Иногда, если этого катастрофически не хватает из-за тревоги, применяются лекарства. Чтобы справляться со своим состоянием в дальнейшем, понадобится пройти психотерапию», – уверена Елена Платова.