Тревел-блогер объяснила, как можно сэкономить на отдыхе внутри России

Чтобы сэкономить средства при путешествиях по России, следует выбирать жилье с кухней – это позволит не тратиться на еду в кафе. Об этом рассказала тревел-блогер и турагент Наталия Ансталь, сообщает издание News.ru.

Во-первых, подчеркнула эксперт, выбор жилья с кухней сделает поездку гораздо дешевле. Это касается достаточно длительных путешествий (хотя бы на неделю).

Во-вторых, если есть выбор между туром с питанием и туром без питания, желательно при втором варианте жить в наиболее популярных туристических местах, чтобы было где купить продукты, отметила Ансталь.

Впрочем, по мнению турагента, совсем отказываться от отелей не надо. Она предложила обращать внимание на акции в гостиницах, которые находятся не в самых популярных у туристов местах. В таком случае вариант с полным питанием лучше, потому что он иногда обходится дешевле.

Блогер также напомнила, что добираться во многие популярные места отдыха можно не только самолетом, но и поездом. Это дешевле, но занимает больше времени.

«Если же вы путешествуете на самолете по России, поможет сэкономить тариф без багажа. Багаж можно добавить отдельно», – заметила Ансталь.

Кроме того, сэкономить поможет и заблаговременное приобретение билетов.