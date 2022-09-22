Третьяковская галерея приглашает на стажировку музейных работников Татарстана

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова предложила расширить сотрудничество галереи с музеями Татарстана. О своем видении этого процесса она рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Трегуловой, ранее взаимодействие было сфокусировано исключительно на выставочных проектах. «Мы бы хотели присутствовать здесь в рамках каких-либо программ повышения квалификации музейных сотрудников, образовательных программ, которые бы касались не только истории отечественного искусства, но и важнейших вопросов развития современного музея. И как первостепенная тема — это тема грамотного продвижения. Это тот вопрос, который мы лишь своими силами не решим», — заметила она.

Трегулова подчеркнула, что проекты взаимодействия с музеями в Татарстане — это важная часть дорожной карты, которую Третьяковка сегодня разрабатывает.

«Ни одна сенсационная выставка Третьяковки не обходилась без работ из казанского музея. К примеру, работа Роберта Фалька „Лиза на солнце“ ГМИИ РТ стала одной из центральных на выставке, посвященной русскому импрессионизму, которую мы представили в музее Барберини в Германии. Эта выставка имела больший успех, чем состоявшаяся в этом же здании выставка работ Клода Моне», — констатировала она.

Руководитель Третьяковки также выразила надежду, что ГМИИ РТ продолжит партнерские отношения с возглавляемой ей галереей в целях продвижения отечественного искусства в других регионах страны.