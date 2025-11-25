Третьяк: В Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше

Фото: fhr.ru

Президент ФХР и экс-голкипер сборной СССР по хоккею Владислав Третьяк считает, что российские вратари составляют серьезную конкуренцию североамериканским коллегам, поэтому в России нужно как можно больше делать ставку на отечественных игроков. Также глава ФХР отозвался о некоторых молодых наставниках клубов КХЛ, которые ведут неправильную политику в отношении голкиперов в России.

«В КХЛ немного другой хоккей, в отличие от Северной Америки. Поэтому канадцы и американцы не все могут показывать тот результат, который показывали там. И у нас почему-то считается, что если вратарь оттуда, то он лучше нашего. Я так не считаю, учитывая, что в Америке играют около 10 наших вратарей. И это доказывает, что наш класс выше. Но почему-то наши клубы приглашают иностранных вратарей, хотя надо доверять нашим.

Даже если он несколько голов пропустил, то шайба шайбе рознь. Если видно, что вратарь хоть и не пропустил, но неуверенно играет, его можно менять. А у нас меняют вратаря после трех пропущенных голов, говоря, что хотят оживить игру. Это очень неправильно, большая ошибка молодых тренеров. Так нельзя делать, потому что это психологический удар по вратарю, он перестает верить в свои силы», – приводит слова Третьяка ТАСС.

В конце глава ФХР сказал такую фразу: «Мы знаем тренеров, которые так любят делать».