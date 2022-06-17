Третьяк: «Татары меня всегда удивляли сплоченностью и дисциплиной, они как хоккеисты»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк побывал на 22-м по счету Федеральном Сабантуе в Ульяновске и поделился своими впечатлениями от посещения праздника.

«Когда был мой первый сабантуй? Это было лет десять назад, как раз здесь в Ульяновске. Я раньше о нем слышал, но не знал изнутри. А потом увидел все это своими глазами. Считаю, что очень важно, что мы сохраняем историю татарского народа, и очень здорово, что мы объединены этим праздником», – заявил Третьяк.

Кроме того, известный в прошлом хоккеист заявил о том, что в Татарстане уделяют большое внимание спорту.

«Люди здесь объединены спортом, музыкой, дружбой и любовью. Еще раз хочу сказать, татары меня всегда удивляли своей сплоченностью и дисциплиной, они как хоккеисты. И в хоккей хорошо играют, и Кубок Гагарина выигрывали. В Татарстане уделяют большое внимание спорту. Мне кажется, в Европе ни одной такой страны нет, где на душу населения столько спортивных объектов. Мне, как профессиональному спортсмену очень нравится, что и Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов столько времени и сил уделяют спорту», – подчеркнул Третьяк.