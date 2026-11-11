Третьяк призвал ИИХФ наложить санкции на Канаду за отказ допустить Россию на МЧМ

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк потребовал от Международной федерации хоккея (ИИХФ) принять меры в отношении Канады, которая отказывается выдавать визы игрокам сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть правила: если команда не выходит на площадку, то получает техническое поражение и накладываются санкции. У ИИХФ есть выход — или нас допускать, или если будет так, что мы не сможем въехать на территорию Канады, перенести чемпионат, вообще его не проводить или наложить санкции на Канаду», — цитирует Третьяка ТАСС.

Глава ФХР подчеркнул, что российская сторона не намерена отступать. «Мы будем бороться до конца. И будем информировать, что будет дальше», — добавил он.

Напомним, что ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не позволит российской молодёжной сборной выступить на турнире в Альберте, и власти используют иммиграционные полномочия, чтобы не пустить российских спортсменов . МЧМ-2027 пройдёт в Канаде с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027-го.