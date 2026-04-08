Третьяк о выборах президента ИИХФ: «Россиянам тяжело будет»

Президент ФХР (Федерации хоккея России) Владислав Третьяк считает, что в случае, если кто-то с российской стороны будет баллотироваться на пост главы IIHF (Международной федерации хоккея), им придется непросто.

– Тардиф уже сообщил, что не будет участвовать в новых выборах президента IIHF. Кто может стать новым руководителем федерации, есть ли у кого‑то из россиян шансы возглавить мировой хоккей?

– Россиянам, мне кажется, тяжело будет (выиграть выборы), – приводит слова Третьяка «Матч ТВ».

Ранее действующий Президент IIHF Люк Тардиф заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру повторно на данный пост. Тардиф был выбран на пост главы федерации в 2021 году во время международного конгресса в Санкт-Петербурге.

Все российские спортсмены и команды отстранены от международных соревнований с 2022 года из-за ситуации на Украине.