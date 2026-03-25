Третьяк о товарищеских матчах с США: «Ведём переговоры с международной федерацией»

Президент ФХР (Федерации хоккея России) Владислав Третьяк рассказал о том, что ведутся активные переговоры с международной федерацией хоккея о проведение товарищеских матчей между сборными России, США и Канады.

«Ищем, как сыграть с американцами или канадцами товарищеские матчи. Ведём переговоры с международной федерацией, чтоб вернуть нас на международные соревнования, хотя бы молодых ребят», – сказал Третьяк ИС «Вести».

По мнению Третьяка, главная задача, которая сейчас стоит перед ФХР, – вернуть российские команды на международный уровень, так как соотечественники должны соревноваться с сильнейшими.

Все российские команды отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года из-за ситуации на Украине.