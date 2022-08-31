Третьяк негативно отреагировал на отказ КХЛ от перекрестного плей-офф

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк оценил решение КХЛ отказаться в новом сезоне от идеи вводить перекрестный плей-офф. По его словам, большинство клубов лиги выступили против.

«Поскольку у нас новый сезон, мы хотели попробовать что-то новое, потому что на протяжении многих лет одни и те же команды в плей-офф играют между собой: сильные со слабыми. Мы и предлагали играть плей-офф между конференциями, поскольку, как я считаю, это интереснее, что-то новое. Но большинство решило иначе, и теперь мы будем ещё обсуждать, чтобы на следующий сезон изменили формат», – приводит слова Третьяка ТАСС.

Ранее КХЛ официально объявила о сохранении действующего формата проведения плей-офф.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует завтра матчем финалистов плей-офф прошлого сезона московским ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Ак Барс» первый матч проведет 3 сентября в Москве против местного «Динамо». Матч начнется в 13:00.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большой материал о завершении предсезонного турнира в Казани. В последнем матче «Ак Барс» одержал волевую победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3).