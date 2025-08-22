Третьяк не включил «Ак Барс» в число фаворитов Кубка Гагарина-2026

Фото: fhr.ru

Президент ФХР Владислав Третьяк назвал претендентов на Кубок Гагарина в сезоне-2025/26. «Ак Барса» среди них нет.

«ЦСКА всегда был фаворитом. Надеюсь, и дальше так будет. Но у нас есть и «Локомотив», который возглавил опытный Боб Хартли. И костяк у них хороший, и есть чемпионские амбиции. Хорошая команда у «Трактора», неплохой подбор сделали в Омске. Да и «Магнитка» свои ошибки исправит, и молодежь там подойдет. Нас ждет интересный сезон КХЛ. Есть ведь еще и московское «Динамо», и «Спартак». Вот сколько я клубов назвал. И все они в большей или меньшей степени претендуют на Кубок Гагарина», – сказал Третьяк «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде «Ак Барс» обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (4-3) и вылетел в следующей серии с московским «Динамо» (2-4).

В последний раз татарстанцы становились обладателями Кубка в 2018 году.