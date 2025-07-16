Третья профильная смена «Тау» завершилась в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» – более 300 ребят из Татарстана провели незабываемые летние каникулы.

Основным профилем смены стало спортивное развитие. Участники совершенствовали свои навыки в баскетболе, волейболе, футболе, гимнастике и плавании. Помимо спортивных активностей, ребята занимались декоративно-прикладным искусством и изучали основы профессиональной фотосъемки.

Одно из ключевых событий – футбольный чемпионат «Тау», его посетил известный российский футболист, полузащитник Денис Глушаков. Легендарный спортсмен не только наблюдал за игрой юных футболистов, но и дал им ценные советы, оставил автографы и сделал памятные фотографии.

«Встреча с Денисом Глушаковым – это мечта! Он вдохновил нас на новые достижения», – поделился впечатлениями один из участников смены Матвей Луканин.

Директор молодежного центра «Сэлэт – Ак Барс» Кира Маслова отметила:

«Для нас большая честь уже третий год подряд организовывать такие значимые проекты для молодежи. Каждая смена – это не просто отдых, а мощный импульс для личностного роста, новых знакомств и реализации потенциала ребят».

«Мы видим, как участники раскрываются в спорте, творчестве, командной работе, и это самое ценное. Отдельная благодарность руководству Республики Татарстан за доверие и поддержку, которая позволяет нам создавать по-настоящему качественные программы. Уверена, что впереди нас ждет еще больше ярких проектов и достижений!» – добавила она.

Ярким завершением смены стал конкурс «Мистер и Мисс Тау», в состав жюри которого вошла первая красавица Севастополя, вице-краса Крыма 2025 Юлия Иванникова. Она лично поприветствовала участников, пожелала им удачи и после конкурса провела фотосессию с победителями.

«Конкурс стал для нас настоящим праздником талантов, харизмы и уверенности в себе. Каждый участник проявил себя ярко и нестандартно. Особенно приятно, что почетным гостем стала Юлия Иванникова – ее поддержка и добрые слова вдохновили всех конкурсантов. Победа в таком престижном конкурсе – это не просто титул, а признание твоих стараний и уникальности», – поделилась эмоциями победительница конкурса «Мисс Тау 2025» Сафина Мэссэрова.

«Этот лагерь подарил мне незабываемые эмоции и воспоминания. Мне очень понравилось! Безумно классные дети, потрясающие вожатые. Я очень хочу приехать сюда в следующем году. Буду безумно по всем скучать!» – рассказала участница смены Марта Хайдова.

Молодежный центр «Сэлэт – Ак Барс» продолжает радовать участников качественным отдыхом и развивающими программами. На сегодняшний день, в рамках летней оздоровительной кампании, которая завершится в сентябре, в центре уже отдохнули более 1,5 тысяч человек. До октября на базе состоится еще 4 профильные смены, одна из которых – летняя творческая смена фестивального движения «Созвездие – Йолдызлык».