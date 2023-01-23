Третья очередь промпарка «Нижнекамск» за 1,5 млрд рублей создаст 300 рабочих мест

В Нижнекамском районе РТ планируется создание третьей очереди промышленного парка «Нижнекамск», которая сможет разместить до 12 компаний-резидентов с объёмом инвестиций более 1,5 млрд рублей и созданием 300 новых рабочих мест. Об итогах и планах социально-экономического развития на деловом понедельнике доложил первый замруководителя исполкома района Ильназ Мухаметьянов.

«Ведется работа с ВЭБ.РФ и Фондом развития моногородов по инвестированию в инфраструктуру третьей очереди. Существующая территория промпарка заполнена на 100%», — отметил докладчик.

В формате «браунфилд» активно работают резиденты индустриального парка «Пионер». Якорным резидентом является компания «Камасталь» — первый резидент ТОСЭР «Нижнекамск» из Китайской Народной Республики. «Положительный пример «Камастали» привлек в город и других инвесторов из Китая, которые также успешно сегодня работают в Нижнекамске», — сообщил Мухаметьянов.

Продолжает свою работу компания «Кама Технология» и предприятие «ЦМК». Стратегическим партнером индустриального парка «Пионер» является один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники — компания «Хайер».

В настоящее время идет разработка проектно-сметной документации второй очереди парка «Пионер».

«Мы дальше продолжим активную и последовательную работу по привлечению на нижнекамскую территорию новых инвестиционных проектов, поскольку их реализация позволяет нам создавать разноотраслевую экономику, и в целом влияет на инвестиционную привлекательность Нижнекамска», — доложил спикер.

Помимо этого, продолжается развитие индустриального парка «Камские Поляны», где самый крупный на сегодняшний день резидент — якорное предприятие компания «Нова Ролл Стрейч» — продолжает стабильно работать и увеличивать объёмы производства (уже в 27,8 раза с момента создания парка).

В настоящий период, несмотря на трудности, связанные с близостью Камских Полян к промышленно развитым моногородам с более развитой инфраструктурой и логистикой, ведется работа по поиску новых инвесторов, ведь каждый новый инвестиционный проект — новый импульс для развития Камских Полян, а это, и новые рабочие места, решение вопроса занятости — ключевого для моногорода.

Помимо промпарка «Нижнекамск» и индустриального парка «Пионер», в 2022 году на территории города было создано еще два индустриальных парка — это парки «КПД» и «НЗЖБИ». «Это старые производственные и офисные помещения, которые сейчас за счет инвесторов проходят реконструкцию и модернизацию», — сказал Ильназ Мухаметьянов.

«Работа по привлечению новых резидентов ведется постоянно: обзвон потенциальных клиентов, рассылка презентаций по электронной почте, размещение информации по ТОСЭР и промышленным паркам в социальных сетях и рассылка в группах», — заключил докладчик.