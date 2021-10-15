Третий с начала года соципотечный дом заселили в Нижнекамске

Третью за год новостройку по программе социальной ипотеки заселили в Нижнекамске, сообщает пресс-служба Госжилфонда Татарстана.

«Сегодня в 49-м микрорайоне Нижнекамска состоялось заселение 169-квартирного соципотечного дома по ул. Фикрята Табеева, 35А (строительный № 49-22). Этот дом станет третьим с начала текущего года объектом, который мы передаем участникам наших жилищных программ в Нижнекамске», — говорится в сообщении

В новом 10-этажном доме будут жить работники группы компании «Татнефть», бюджетных организаций, молодые семьи района.

В доме 4 подъезда, общая жилая площадь квартир (из них 88 — двухкомнатных и 81 — трехкомнатных) составляет 10,7 тыс. кв. м. Квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками задымления с извещателем, счетчиками учета воды, газа и электроэнергии, регуляторами тепла.

На данный момент в трех микрорайонах Нижнекамска строятся еще четыре дома на 539 квартир. Их планируют сдать в эксплуатацию в 2021-2022 годах.

Всего в 2021 году Госжилфонд Татарстана планирует построить в городах и районах республики 161 дом на 280 тыс. кв.м. Улучшить в них свои жилищные условия смогут более 5 тыс. семей.