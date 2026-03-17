Третий сезон конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» стартовал в Казани

Фото: Дарья Шемякина

Третий сезон регионального этапа всероссийского конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия» – «Мисс и Миссис Бизнес Татарстан» стартовал в Казани. Конкурс объединяет женщин-предпринимателей, которые развивают собственный бизнес и участвуют в общественной и деловой жизни республики.

На участие в конкурсе в 2026 году было подано 55 заявок. По итогам отбора в финал прошли 25 участниц, представляющих различные сферы предпринимательской деятельности.

Среди участниц – руководители семейных производственных династий, компаний в сфере металлообработки, цветочных домов и флористических студий, сети салонов красоты, а также школы китайского языка, бренды премиальной бижутерии и кондитерские проекты. Также в числе финалисток – специалисты в области стоматологии, груминга и индустрии красоты.

Участницы развивают не только бизнес, но и личные компетенции. Многие из них совмещают профессиональную деятельность с увлечениями: мотоспорт, дайвинг, плавание, танцы и диджейское искусство.

Одна из участниц, Елена Убойцева, отметила, что на своих философских лекциях она учит понимать красоту как способ самопознания, а сама продолжает развивать этот подход в жизни и работе.

Жюри конкурса оценивает не только деловые достижения, но и личные качества участниц. Организаторы отмечают, что конкурс служит площадкой для развития личного бренда, расширения деловых контактов и поддержки женского предпринимательства.

В рамках сезона 2026 года участниц ждет образовательная программа, творческие этапы и подготовка к финалу, который состоится 23 апреля в Казани. Всего в сезоне участвуют 30 женщин.