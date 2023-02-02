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Общество
2 февраля 2023  17:14
Наталья Рыбакова

Третий праздник снежных фонарей пройдет в Казани в роще на Гаврилова

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В ближайшее воскресенье в Казани вновь состоится праздник снежных фонарей. Уже третье за этот год событие пройдет в роще на ул. Гаврилова, рассказал «Татар-информу» организатор мероприятия Тимур Ескараев.

праздник снежных фонарей

 

Фото: Диана Ескараева

«Мероприятие пройдет 5 февраля. Снежные фонари будем лепить на территории ООПТ Савинова, в будущем парке, сформированном в 2022 году, расположенном между улицами Гаврилова и Казанской. Это излюбленное место отдыха и занятий спортом жителей Ново-Савиновского района. Встречаемся в 15 часов на перекрестке улиц Гаврилова и Чуйкова, у шлагбаума. Гостей угостим чаем и сладостями», – проинформировал он.

 

Фото: Диана Ескараева

Организаторы приглашают к участию в празднике семьи с детьми. Желающие могут принести свечи, снежколепы, электрические фонари, пульверизаторы с водой, толстые резиновые перчатки, а также горячий чай и перекус. Любители фотографий на природе могут захватить мягкие игрушки, которые украсят зимние композиции возле горящих фонариков.

Первый в этом году праздник снежных фонарей прошел в январе в Русско-Немецкой Швейцарии. Второе мероприятие состоялось в микрорайоне Дербышки. Люди водили хороводы, участвовали в семейных эстафетах и конкурсах.

праздник снежных фонарей

 

Фото: Диана Ескараева

 

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