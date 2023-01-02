«Третий Новый год встречаем вдали друг от друга»: что писали фронтовики матерям и женам

Новый год в нашей стране отмечали даже в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Этот праздник для бойцов Красной Армии был очень важен, поскольку не позволял забыть, какой была мирная жизнь. Как встречали Новый год в далекие 1941-1945 годы жители ТАССР, «Татар-информ» узнал в Национальном музее Татарстана.

Удалось собрать около 30 предметов, которые непосредственно связаны с темой празднования Нового года во времена Великой Отечественной войны.

Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Придет весна, она смоет следы последнего фрица с нашей земли»

В годы Великой Отечественной войны Новый год встречали и на фронте и в тылу. Праздник отмечали скромно – бойцы поздравляли письмами родных и близких, поднимали фронтовые сто грамм. Труженики тыла отправляли на фронт подарки, в учреждениях культуры для школьников проходили елки.

Экспонаты о праздновании Нового года во времена Великой Отечественной войны сотрудники Национального музея Татарстана собирали из разных фондов понемногу. Им удалось собрать около 30 предметов, которые непосредственно связаны с данной тематикой. Это письма с фронта, прошедшие военную цензуру, со специальными бланками. Так, в одном из них написано, что «1942 год принесет Победу над кровожадным врагом». В те годы выпускали специальные почтовые бланки с надписью «С Новым годом, родные!». Сохранились весточки, запечатанные в конверты, и открытые письма-треугольники.

Удалось собрать около 30 предметов, которые непосредственно связаны с данной тематикой. Это письма с фронта, прошедшие военную цензуру, со специальными бланками Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

В фондах музея есть открытое письмо-благодарность фронтовика за посылку. Оно написано каллиграфическим почерком, чернилами, аккуратно выведена каждая строчка.

«Здравствуйте, мои дорогие, поздравляю с Новым годом! Пускай этот год будет для нас радостным и счастливым! Милые мои, Тонечка и мама, вот уже третий Новый год мы встречаем вдали друг от друга. Так выпьем за то, чтобы в дальнейшем выпивать новогоднее вино, сидя за одним столом. Эту зиму вам трудно будет жить, но придет весна, она смоет следы последнего фрица с нашей земли. Так за окончательный разгром немцев в ближайшие дни выпьем! Пускай разделяющие нас снега станут саваном для врага!» – говорится в письме.

Оно адресовано в Москву, матери бойца Елизавете Дормедонтовой и его супруге Тоне. Письмо было передано на хранение в Национальный музей Татарстана, поскольку семья фронтовика после войны переехала в Казань.

«Известно, что этот солдат погиб в 1944 году. Его звали Всеволодом Дормедонтовым», – пояснила старший научный сотрудник Национального музея РТ Вера Иванова.

Вера Иванова зачитала письмо фронтовика, написанное на поздравительном бланке Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Советский историк Ионенко встречал 1942 год под Москвой

Сотрудница Национального музея зачитала письмо другого фронтовика, написанное на поздравительном бланке.

«С Новым годом, мои друзья и товарищи! Привет вам с фронта! В Новый год воскликнем вместе: “Да здравствует наша славная Родина, ее свобода и независимость!” 1942 год принесет нам Победу над кровожадным врагом! Смерть немецким оккупантам», – пишет боец Советской Армии.

Вера Иванова пояснила, что автор письма после Великой Отечественной войны вернулся домой и трудился в Казанском университете. Речь идет об известном советском историке, докторе исторических наук, профессоре, заслуженном деятеле науки Татарской АССР Иване Михайловиче Ионенко.

Он встречал наступающий 1942 год под Москвой, уточнила Вера Иванова.

«Этот год я встречаю среди лесов и снегов, овеянных седой древностью и героикой фронтовых будней. Этот год я встречаю в грозной боевой обстановке. Вокруг слышатся разрывы снарядов, изредка доносится гул самолетов, однако ни летать, ни отдыхать в эту ночь нельзя. Фронт требует напряженной работы. Сейчас поднимаю бокал красного вина, армейскую кружку. Дневная норма – 100 грамм, и пью за ваше здоровье», – сказано в письме, адресованном супруге фронтовика в Казань.

В Национальном музее РТ также бережно хранится незаполненная открытка для отправки на фронт с надписью «Папа, бей фашистов!».

Сохранилась афиша казанского детского кинотеатра «Пионер», здание которого находилось на улице Чернышевского (сейчас Кремлевская) в Казани Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Елки в кинотеатре «Пионер», игрушки из ваты и бумаги

В военные годы в Казани проводили новогодние елки. Об этом свидетельствует многочисленные фотографии в альбомах, где школьники рассказывают о праздничных мероприятиях. Сохранилась афиша казанского детского кинотеатра «Пионер», здание которого находилось на улице Чернышевского (сейчас Кремлевская) в Казани. Новогоднее представление для ребят проходило с 1 по 12 января 1942 года. Организации могли заключить договор на проведение коллективных елок. Праздничная афиша была напечатана в Казани по адресу улице Миславского, 9.

Сохранились незатейливые новогодние игрушки военных лет в форме груши, велосипеда, стрекозы, кораблика, парашютиста. Среди них выделяется большая, интересная игрушка – самодельный Дед Мороз из ваты и бумаги. Голова сказочного персонажа вырезана из открытки.

Сохранились незатейливые новогодние игрушки военных лет в форме груши, велосипеда, стрекозы, кораблика, парашютиста Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Кто смастерил игрушку – неизвестно. Но есть такой рассказ, что девочка из Казани в годы войны побывала на елке для детей работников госпиталя, где ей подарили этот подарок, и она его бережно хранила», – уточняет Вера Иванова.

Наши соотечественники отправляли новогодние подарки бойцам Красной Армии. Для этого собирали деньги, кто сколько мог – по рублю, трешке, 15 рублей. Об этом свидетельствует сохранившийся список фамилий. На эти средства покупали необходимые вещи и отправляли на фронт.

«Кто-то сдавал деньгами, а кто-то – вещами. На фронт отправляли мыло, носовые платки, махорку, кисеты, полотенца, шапки-ушанки. Кисеты бойцам вышивали узорами школьники», – поясняет Вера Иванова.

Защитников страны активно поддерживали творческие коллективы. К примеру, бригада артистов Татарской государственной филармонии в январе 1942 года выступила на Карельском фронте. Артисты выезжали с такими концертами в течение всей войны.

На страницах альбома коллектив преподавателей школы Мамадыша рассказал об обучении ребят в военные годы и повседневной заботе семьях фронтовиков Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Дед Мороз сплясал “Русака” и “Барыню” »

В Национальном музее РТ есть несколько альбомов на тему «Наша школа в годы Великой Отечественной войны». Так, коллектив преподавателей школы Мамадыша рассказал об обучении ребят в военные годы и повседневной заботе семьях фронтовиков. В альбоме есть статья о том, как школьники встречали 1945 год. Речь идет о новогодней елке.

«В чистом, просторном классе стояла красиво убранная елка. Светящиеся шарики, звездочки, бусы, корзиночки, фрукты – все это как-то особенно блестело. Дети, чисто и аккуратно одетые, имели праздничный вид. Входили в зал с радостными, блестящими глазенками, рассматривали елку. Мелодично играет патефон, начинается елка, отличники получили подарки. Декламации о елке сменяются песнями о нашей счастливой Родине, о Сталине. Вот маленькая девочка с увлечением рассказывает стихи. Открывается дверь, и в зал входит Дед Мороз, поздравляет всех с праздником, пляшет «Залихватского русака» и «Барыню» и, подбадривая учеников, вызывает их на пляску», – сказано в статье.

В альбомах повествуется об учебе ребят, праздниках, работе комсомольских организаций, оказании школьниками помощи колхозам, детям фронтовикам Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

Альбом украшен черно-белыми фотографиями и написан аккуратным почерком. В другом альбоме есть информация о подарках бойцам. Заметка называется «Школа – фронту».

«Несколько посылок с подарками пошли на фронт. С большой любовью девочки вышивали кисеты, носовые платки. Дети знали, что с большой радостью получали наши защитники эти незатейливые подарки, которые говорят о том, что тыл с ними. И еще сильнее горит в них ненависть к немцам, которые хотели покорить свободный народ, закрыть школы и отнять счастливое детство у советской детворы», – пишут ученики Мамадышского района.

Каждая школа творчески подходила к заданию составить рассказ о своей жизни в годы Великой Отечественной войны. В альбомах повествуется об учебе ребят, праздниках, работе комсомольских организаций, оказании школьниками помощи колхозам, детям фронтовикам.

Подлинники документов выставляются на короткое время на выставках. В экспозициях представлены копии, поскольку оригиналы портятся на свету Фото: © Владимир Васильев / "Татар-информ"

«Экспонаты поступали в музей по-разному. Нам их передавали школы, приносили организации, люди. Вещи, связанные с тематикой военных лет, мы собираем до сих пор. Татарстанцы, у которых сохранились письма, открытки, альбомы, фотографии, елочные игрушки, могут принести их к нам и пополнить коллекцию Национального музея Татарстана», – отмечает Вера Иванова.

Подлинники документов выставляются на короткое время на выставках. В экспозициях представлены копии, поскольку оригиналы портятся на свету. Сами подлинники бережно хранятся в фондах музея. В тематических экспозициях представлены различные предметы быта военных лет – котелки, кружки, а также книги, детские рисунки, игрушки, одежда и обувь.