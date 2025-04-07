Третий форум «Смотри» соберет в Татарстане организаторов детского отдыха из 28 регионов

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Казани 10 и 11 апреля состоится III форум организаторов детского отдыха «Смотри». На него приедут около 150 специалистов из 28 регионов России, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Форум «Смотри» нацелен на развитие профессионального сообщества организаторов детского отдыха и продвижение позитивного образа детских лагерей России через современные медиаформаты, маркетинговые стратегии и инновационные подходы к работе с аудиторией, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

В течение двух дней эксперты из сферы медиа, маркетинга и образовательных технологий проведут лекции, мастер-классы и воркшопы, направленные на решение актуальных вызовов индустрии, отметили в ведомстве.

Ключевыми темами форума определены: внедрение цифровых решений для взаимодействия с родителями, детьми и администрацией лагеря, социальные сети нового формата, тренды digital-дизайна, исследование роли качественного видеоконтента как инструмента повышения доверия и привлекательности лагеря, визуальная экосистема лагеря, патриотическое воспитание и многое другое.

В рамках форума будет проведен конкурс фото- и видеоконтента, направленный на развитие визуальной коммуникации детских лагерей. Призовой фонд составит 100 тыс. рублей, которые необходимо будет потратить на покупку техники для лагеря.

Организатором события выступает студия детских программ «Зеленые каникулы». Форум пройдет при поддержке Министерства по делам молодежи РТ, Министерства культуры РТ, республиканского центра «Лето», городского центра «ЯЛ», межрегиональной общественной организации «Содействие детскому отдыху», молодежного центра «Волга» и агрегатора VLagere.