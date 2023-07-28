Фестиваль телекомпаний Татарстана «Камский бриз» посвятят памяти Александра Комарова

Фото: телеканал НТР 24

С 7 по 9 сентября в Нижнекамске пройдет третий фестиваль региональных телекомпаний Татарстана «Камский бриз». В этом году его посвятят памяти погибшего в зоне специальной военной операции нижнекамского журналиста Александра Комарова. Об этом сообщает телеканал НТР 24.

Отмечается, что именем корреспондента будет названа премия «Герои», обладателей которой выберут среди журналистов, подготовивших материалы о ходе проведения спецоперации. В рамках фестиваля также выберут 7 лучших работ в номинациях: «Информационная программа», «Репортаж», «Ведущий», «Мобильный репортер», «Детская журналистика», «Искусство видеомонтажа», «Искусство художественной видеосъёмки».

Для гостей мероприятия также организуют увлекательные мастер-классы, экскурсии, встречи с интересными личностями.

Напомним, о гибели нижнекамского журналиста, сотрудника НТР – филиала медиахолдинга АО «Татмедиа» Александра Комарова стало известно 25 апреля. Зимой подразделение батальона «Алга», где он служил, вступило в тяжелый бой под Угледаром, где он пропал без вести. Спустя три месяца стало известно, что Комаров скончался от смертельного ранения.