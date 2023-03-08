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Общество 8 марта 2023 11:19

Третий день в Татарстане падает заболеваемость Covid-19

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За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 167 случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, заболеваемость падает уже третий день подряд, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

В предыдущие дни в республике зарегистрировано 175 и 173 случая. В то же время число выздоровевших оказалось в 1,6 раза выше, чем накануне: 283.

Госпитализированы 33 человека, умерших за прошедший день не зарегистрировано.

#Здоровье #коронавирус #статистика
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