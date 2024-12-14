«Третий день без воды»: Водоканал объяснил задержки в устранении аварии на ул.Ершова

После завершения аварийных работ на водопроводе по улице Ершова в Советском районе Казани поблизости произошел новый порыв, объяснили в ответ на жалобы горожан в МУП «Водоканал».

В результате сроки устранения аварии затянулись — ранее подачу воды планировали возобновить еще к 9 утра пятницы.

Причиной стало то, что локально устранить последствия порыва не удается из-за характера повреждения конструкции. В результате специалисты переложат участок протяженностью свыше 5 метров. Работы ведутся круглосуточно.

«Водоснабжение будет восстановлено после завершения всех работ. Автоцистерна с водой уехала на дозаправку, после будет размещена возле д.49Д по ул.Н.Ершова», — говорится в комментарии предприятия.

Как отметили в администрации Советского района, завершение ремонтных работ ожидается к 12.00.