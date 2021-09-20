Третий башкирский диалект или все-таки татарский говор?

Непрекращающийся спор между активистами вокруг так называемого «северо-западного диалекта башкирского языка», которые татарские филологи предпочитают называть «мензелинским и бирским говором» заставил кандидата филологических наук, старшего научного сотрудника ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Минниру Булатову провести ревизию источников по данной теме.

Миннира Булатова

«Язык тептярей-мухаммедан татарский»

Первым из лингвистов, заинтересовавшихся мензелинским и бирским говорами, был русский ученый Александр Бессонов (1848—1917), который оставил достаточно тонкие наблюдения.

Обращает на себя внимание, что А. Г. Бессонов рассматривает татарские говоры «в порядке степеней близости» их к «казанскому татарскому наречию» и «наречие тептярей» считает самым близким к последнему. По мнению А. Г. Бессонова «язык тептярей-мухаммедан татарский, но потерпевший некоторое влияние башкирского и даже мещеряцкого языка».

Справедливость этого мнения подтверждается и нашими языковыми материалами; тептярские говоры юго-запада Башкирии в определенной степени формировались под влиянием мишарских говоров. Автор в своей работе указывает на некоторые лексические, фонетические различия между казанско-татарским языком и тептярским говором. Например из фонетических: употребление -әй/-ай вместо татарского литературного -ый/-ий (графич. -и), огубленность звука а и некоторые другие. Интердентальный звук d мензелинского говора А. Г. Бессонов отождествляет со звуком д тат. литер. языка.

Александр Бессонов Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Характерными особенностями «мещеряцкого наречия» в области фонетики А. Г. Бессонов считает заднеязычное к, некоторое «смягчение» гласных, стоящих за этим к, сильно огубленное а, монофтонгизацию дифтонгов -ай, -уй у цивильских и алатырских мишарей, произношение звука з вм. й татарского языка и растяжение последнего слога слова и некоторые другие. В области грамматики – случаи употребления аффикса принадлежности -сы/-се (урнысы и т. д.), форму повелительного наклонения на -гын/-ген и деепричастия на «-гылчы-/-гельче/-гынчы» вместо -ганчы, аффикс многократности -ак +ла и т. д. Приводится также ряд лексических параллелей.

Чем отличается «мещеряцкое наречие» от остальных

Летом 1898 г. в течение трех месяцев изучал говоры в Белебеевском уезде известный тюрколог Н. Ф. Катанов (1862— 1922). Он посетил д. Слак, заселенную мишарями, Суракай – башкирами, Трунтаиш – тептярями (ныне в Альшеевском районе), Утарово и Курчеево (ныне в Бакалинском районе) – крещеными татарами и несколько деревень – русскими, «...вокруг которых живут крещеные татары, тептяри, черемисы... ». Автором собран значительный материал по этнографии и фольклору. Н.Ф.Катанов «наречие башкир» разделяет на совершенно отличающиеся друг от друга два говора: башкиры западной части губернии говорят на «наречии», очень близком к «крещено-татарскому», а восточной – на «наречии», под которым подразумевает он собственно башкирский язык. По его мнению, «наречия мещеряков и тептярей также очень близки к наречию крещеных татар».

Николай Катанов Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Описание языковых особенностей этих «наречий», данное Н. Ф. Катановым, в сущности, представляет собой сопоставление башкирского (д. Суракай) и татарского (д. Слак, Трунтаиш, Башкирии Утарово, Курчеево) языков, распространенных на данной территории, по их ведущим отличительным особенностям: с > ç и ч > с, ассимиляция начальных согласных в аффиксах и др. Кроме того, Н. Ф. Катанов приводит ряд черт «мещеряцкого наречия», отличающих его от остальных «наречий». Им также отмечена сильная огубленность гласного а («средний» между а и о, но ближе к а), заднеязычные г, к, йоканье и др. Однако Н. Ф. Катанов, как и А. Г. Бессонов, не указывает на наличие у тептярей интердентального d. Тот факт, что язык местных тептярей, башкир и татар не отличается от татарского языка ни по фонетике, ни по морфологии, ни по лексике, был установлен и экспедицией по изучению говоров башкир и др. Туймазинского района под руководством Г. Кучукова в 1931 г.

Почему в Буздякском районе Башкирии нет интердентального d

Одним из фундаментальных трудов в этой области явилась кандидатская диссертация башкирского ученого Ахнефа Юлдашева (1920 – 1988), посвященная описанию фонетических, грамматических и лексических особенностей говора тептярей Учалинского района в сравнении с говорами тептярей, башкир, татар, мишарей Белебеевского, Буздякского, Туймазинского, Шаранского, Бакалинского и Чекмагушевского районов БАССР. Особенности говора учалинских тептярей систематически сопоставляются автором с данными татарского (недочеты связаны с недостаточной изученностью в то время татарских диалектов) и башкирского языков, прослеживаются ареалы распространения особенностей (в частности, интердентального d, отсутствующего в Буздякском районе) и т. д.

В работе дается подробный критический анализ историкоэтнографической литературы о тептярях. При этом автор неоднократно обращается и к письменным источникам. Тептяри совершенно справедливо рассматриваются им как сословие, находившееся в постоянном движении: «классовая дифференциация в среде башкир-вотчинников, приведшая к приравнению положения значительного слоя башкирского общества к тептярям»; «дифференциация в среде самих тептярей»; «беспрерывный приток свежих переселенцев из различных губерний России (особенно казанских татар) и рост числа тептярей за этот счет» и т. д.

Эти факторы привели, по мнению автора, к разрушению начавшейся в определенный период консолидации тептярей в особую народность.

Семья мещеряков, начало XX века Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

«Языковые различия между современными говорами тептярей, мещеряков, татар и башкир окончательно стерлись»

Прав автор и в том, что татарский язык сыграл решающее значение в формировании татарских говоров Башкирии. «Доминирующее положение татарской языковой среды обеспечивалось количественным превосходством татар», осуществлялось также при помощи духовных школ, татарской литературы, театра, торгового класса переселенцев татар и др.

Подчеркивается определенная роль мишарского диалекта в формировании татарских говоров западных районов БАССР. Изучение же истинных мишарских говоров региона не входило в задачи автора. Он справедливо считает, что особенно сильный прилив татарского населения происходит до XVIII в.

Все эти выводы автора не теряют своего значения и сегодня, когда перед исследователями стоит важная задача изучения вопросов этногенеза и миграции татар Поволжья. А. А. Юлдашев неоднократно подчеркивает однотипность говоров, распространенных на довольно широком ареале, несколько раз указывает на идентичность говоров различных групп данной территории: «...языковые различия между современными говорами тептярей, мещеряков, татар и башкир окончательно стерлись». Тем самым автор на основе скрупулезного анализа большого фактического материала развивает и подтверждает мнение Н.Ф.Катанова.

В 1954–1957 гг. под руководством казанского ученого Лейлы Махмутовой был проведен ряд экспедиций в северо-западные районы БАССР. В своей статье Л. Т. Махмутова подчеркнула «поразительную близость» говоров «тюркоязычного населения» указанного ареала с татарским литературным языком, описала диалектные особенности этих говоров в сравнении с ведущими чертами татарского и башкирского языков.

В результате анализа собранных материалов и лингвистических данных автору удалось правильно определить место исследованных ею говоров в диалектной системе татарского языка. Л.Т.Махмутова первая среди татарских диалектологов обратила внимание на употребление этнонимов «башкиры», «тептяри», «мишари» и в значении сословия, подчеркнув необходимость изучения их с историко-лингвистической точки зрения. В 1956 г. под руководством Дж. Алмаза была предпринята экспедиция в Дюртилинский и Илишевский районы Башкирии, в результате которой им была опубликована статья об основных диалектных особенностях говоров татар указанных двух районов в сравнении с другими говорами татарского языка, где приведены некоторые легенды по истории татар и любопытные сообщения об устройстве пришлого населения.

Автор заключает, что деление населения этих районов на башкир и татар означало не национальную принадлежность, а их отношение к земле.

«Тюрколог Джалиль Киекбаев не признал наличия третьего башкирского западного диалекта»

Татарский ученый Анвар Афлетунов с группой студентов в 1954–1956 гг. собирал материалы по говорам тептярей в 14 районах юго-западной Башкирии. На основе собранного материала им была подготовлена кандидатская диссертация. В ней автор анализирует диалектные явления в сравнении с говорами татарского языка, а также с другими тюркскими языками.

Привлекая некоторые архивные материалы, доступную ему литературу по языку и истории, автор заключает, что название башкиры в определенный исторический период употреблялось в двух значениях: сословия и народности. Как и некоторые предшественники его, А. Ш. Афлетунов подчеркивает, что говоры тептярей, татар, башкир, новобашкир на данной территории, во-первых, не различаются между собой; во-вторых – близки к татарскому литературному языку; в-третьих – башкиры и новобашкиры не отличаются от татар также по своей культуре.

Тюрколог Джалиль Киекбаев не признал наличия третьего башкирского западного диалекта. В классификации ученого представлены только два диалекта башкирского языка: южный и восточный. Он отмечал, что «северо-западные башкиры считают татарский язык своим родным языком».

Языковед Нагим Ишбулатов, в течение многих лет занимающийся исследованием башкирских диалектов, указывает на отсутствие в говорах северо-западной части Башкортостана специфических черт башкирского языка и относит их к среднему диалекту татарского языка. Таких же взглядов придерживается и Талмас Гарипов.

«Мишари в тесный контакт с представителями среднего диалекта и с башкирами»

Среди тех, кто занимался изучением говоров Западного Башкортостана выделилась Д.Б. Рамазанова, которой было поручено изучить татарские говоры квадратов Среднего Прикамья и юго-западных районов Башкортостана предполагаемого «Атласа ... (1989)». Материалы по этим говорам легли в основу кандидатской диссертации Д.Б. Рамазановой «Говоры татар Среднего Прикамья», успешно защищенной ею в 1970 г.

Далее ею было продолжено изучение следующего квадрата II тома диалектологического атласа татарского языка, включающего территорию юго-западного Башкортостана, были опубликованы монография «Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии» (1984, 2021) и другие книги. Д.Б. Рамазановой были установлены подговоры мензелинского говора: агрызский, белебеевский, центральный и янаульский.

Из монографии «Формирование татарских говоров юго-западной Башкирии» Фото: antat.ru

В Западном Приуралье ею были выявлены говоры: стерлитамакский, тепекеевский. Исследуя особенности стерлитамакского говора в системе западноприуральского ареала, автор отмечает, что «мишари со времени переселения на исследуемую территорию вошли в тесный культурно-экономический и языковой контакт с представителями среднего диалекта и с башкирами. Процесс взаимодействия и взаимовлияния в области языка происходил при ведущей роли среднего диалекта. Мишарские говоры восприняли ряд особенностей окружающих их говоров, в то же время сохранили специфичные мишарские черты».

Кроме того, Д.Б. Рамазановой отмечается употребление в западноприуральском ареале синонимичных рядов, свидетельствующих о том, что представители говоров были выходцами из различных регионов и что нивелировка в их говоре еще не закончена.

* Использованы материалы книги М.Р. Булатовой "Татарские говоры Башкортостана: ареальный аспект".

Источники

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Справка

Булатова Миннира Рахимовна − кандидат филологических наук, старший научный сотрудник отдела лексикологии и диалектологии Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан. Родилась в 1982 году в деревне Курмантау Гафурийского района Республики Башкортостан. Окончила татарско-русское отделение филологического факультета Стерлитамакской государственной педагогической академии (нынешнее название − СФ БашГУ) (2005г.), аспирантуру при ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ (Казань) и в 2012 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Морфологические особенности татарских говоров ареала “Юг Башкортостана”». Автор трех монографий, более 120 научных и научно-популярных статей по диалектологии, лексикологии, грамматике, этнической истории, материальной и духовной культуре татарского народа; научный редактор-составитель пяти сборников материалов экспедиций, один из составителей библиографического (Татарская лингвокультурология) и двух биобиблиографических указателей (посвященные М.З. Закиеву, Д.Б.Рамазановой). Участвовала в научных экспедициях, организованных в республики Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Удмуртия и в Астраханскую, Кировскую, Омскую, Томскую, Ульяновскую и другие области.

Источник: milliard.tatar