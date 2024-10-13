Третьи «Игры будущего» пройдут в Казахстане

В 2026 году Астана примет третьи «Игры будущего». О получении статуса страны-организатора турнира сообщили в пресс-службе Министерства спорта и туризма Казахстана.

«Казахстан был официально выбран местом проведения „Игр будущего — 2026“ — уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт. За право проведения этого турнира боролись три страны: Казахстан, Перу и Чили», — отметили в спортивном ведомстве.

Казахстан был предложен в качестве места проведения соревнований еще во время первых «Игр будущего» в Казани, которые прошли в феврале 2024 года. Тогда в церемонии открытия принимал участие Президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Вторые «Игры будущего», напомним, пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах в 2025 году.