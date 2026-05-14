Третьеклассница из Казани открыла экотропу в СНТ «Нокса»

Сегодня в садовом товариществе «Нокса» торжественно открыли экологическую тропу. Ее автор – Язгуль Фахреева, ученица 3 класса гимназии №33, участница Движения Первых. В 2025 году ее проект победил в республиканском конкурсе «Эколидер», сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В основе тропы – собственные исследования Язгуль. За лето 2025 года она изучила водоем на территории СНТ и выяснила, что это часть реки Ноксы. Три месяца девочка исследовала водоем и фотофиксировала его обитателей. Среди них: бобр, ондатра, уж, озерная чайка, речная крачка, кряква, лысуха, серая цапля и камышница, занесенная в Красную книгу Республики Татарстан.

Создание экотропы прошло в три этапа: исследования, инвентаризация флоры и фауны, установка информационных табличек. Теперь каждый посетитель может не просто гулять по берегу, а читать «живую книгу»: кто перед ним – чайка или крачка, бобер или ондатра.

Сегодня на экотропе торжественно перерезали символическую ленточку и дали старт новому экомаршруту.

«Такие проекты, как у Язгуль, показывают, что реальные изменения начинаются с конкретного человека, который не ждет, а делает. Экотропа стала местом, где школьники и взрослые могут наблюдать природу», – отметила на открытии специалист Минэкологии Гузель Идрисова.

После разрезания красной ленточки юный гид провела первую экскурсию, а затем участники высадили деревья вдоль берега.

Для Татарстана такие тропы – не просто прогулочные маршруты. Они помогают собирать данные о биоразнообразии малых рек, вести экопросвещение и вовлекать местных жителей в охрану природы. Особенно это важно для Ноксы: с 2028 года Министерство экологии планирует начать полноценную реабилитацию реки.

Подготовка к этому уже ведется. Специалисты Минэкологии вместе с Академией наук РТ обследовали 21,4 км водоохранной зоны Ноксы в границах Казани. Разработана проектно-сметная документация на расчистку русла и притоков – 27,9 км. Работы будут разделены на два этапа. Заявка уже направлена в Федеральное агентство водных ресурсов для включения в федеральный проект «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».