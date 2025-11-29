Треть жителей Татарстана продают квартиру, доставшуюся в наследство – эксперт Савельев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Примерно треть жителей Татарстана продают квартиру, доставшуюся в наследство, для улучшения жилищных условий. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

«На вырученные деньги люди приобретают или квартиру большей площади, или дом новее, например, вторичное жилье обменивают на новостройку», – сказал собеседник агентства.

Напомним, что, согласно опросу, 34% россиян, которые получили недвижимость в наследство, проживают в унаследованной квартире. Еще 37% граждан продали ее или обменяли для улучшения жилищных условий, а 18% сдают унаследованную квартиру в аренду, пишет «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что в Казани квартиры на первых этажах на 10-15% дешевле, чем на верхних этажах. По словам Савельева, разницу в стоимости квартир между этажами начали фиксировать 7-8 лет назад.

Еще 10-14 лет назад в городе квартиры на первых этажах, в случае, когда окна выходили на проходную часть, стоили существенно дороже квартир на более высоких этажах. Высокая стоимость была обусловлена тем, что данную квартиру могли перевести в нежилой фонд.

Однако на сегодняшний день перевести жилое помещение в нежилое практически невозможно. Из-за данного фактора цены на квартиры на первом этаже существенно снизились.