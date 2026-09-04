Треть жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии

Около трети татарстанцев и жителей Поволжья готовы заплатить за создание своей цифровой копии, следует из опроса MWS AI. 55% респондентов из ПФО согласились бы при жизни создать собственный виртуальный образ с помощью ИИ, чаще всего – ради близких, чтобы не оставлять их одних после смерти.

32% опрошенных завели бы копию ради близких, 26% готовы общаться с цифровой копией умершего без оговорок, еще 20% допускают такое общение только в первые годы после утраты.

44% жителей округа считают, что создание и использование ИИ-копий необходимо регулировать законом, 37% полагают достаточным прижизненное согласие человека, 9% выступают за полный запрет, 10% считают регулирование необязательным. 51% считают более правильным забыть и жить дальше, 32% предпочли бы сохранить копию умершего.

За деньги свою копию создали бы 15% опрошенных, ради собственного бессмертия – 8%. Платить за копию готовы 27%: разовый платеж допускают 14%, ежемесячную подписку – 9%, завещать часть имущества – 5%.

В опросе участвовали свыше 1000 жителей российских городов. Показатели ПФО почти не отличаются от общероссийских – расхождения не превышают трех процентных пунктов. В Поволжье чуть выше готовность создать копию при жизни (55% против 53% по стране) и доля тех, кто считает достаточным прижизненное согласие (37% против 35%). Требование регулировать технологию законом звучит так же часто, как в среднем по России.

Цифровая копия – это созданный с помощью ИИ виртуальный образ человека, который воспроизводит особенности его речи, манеру общения и другие индивидуальные черты и может взаимодействовать с людьми от его имени, в том числе после его смерти. Для создания такой копии могут использоваться переписки, записи голоса, фото и видео, публикации в соцсетях, документы и другие данные, формирующие цифровой след человека.