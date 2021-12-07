Треть татарстанцев не знают, куда обращаться по вопросам работы газового оборудования

По итогам опроса, проведенного в Татарстане, выяснилось, что 33% респондентов не знают, что по любым проблемам с газовыми приборами нужно обращаться в обслуживающие организации. Об этом сообщил руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов.

«Мы на прошлой неделе закрыли опрос, опросили тысячу человек. Треть респондентов не знают, что по любым проблемам с газовыми приборами нужно обращаться в обслуживающую организацию по газу, с которой люди заключили договор на техническое обслуживание и кому ежегодно оплачивают свыше 300 рублей за данную услугу. 35% респондентов собираются для замены газового счетчика обращаться в свою управляющую организацию», — сказал он.

Спикер напомнил о взрывах бытового газа, которые ранее произошли в Набережных Челнах и Зеленодольске из-за халатного обращения людей с газовым оборудованием. Отравления угарным газом, по его словам, случаются из-за отсутствия притока воздуха или вентиляции, нарушений правил эксплуатации газового оборудования. Романов рекомендовал татарстанцам, у которых на кухне установлены пластиковые окна, обязательно открывать форточки во время приготовления пищи. Он напомнил, что если жильцы не пускают специалистов газовой службы для ежегодной проверки в квартиру, то размер штрафа солставляет 2 тыс. рублей.