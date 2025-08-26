Треть опрошенных родителей планирует купить «студенческое» жилье для ребенка

Согласно исследованию Яндекс Недвижимости и Яндекс Аренды, около трети родителей в России планируют приобрести квартиру для детей на период обучения в колледже или вузе. Среди них 6,8% уже купили жилье, 8,7% находятся в активном поиске, еще 20% только планируют покупку.

Большинство родителей (52%) рассчитывают уложиться в бюджет до 3 млн рублей, 28% готовы потратить 3-5 млн рублей, а 20% – свыше 5 млн. Основные источники финансирования – ипотека (56%) и личные сбережения (54%). Чуть более 17% надеются на помощь других членов семьи, а 14% – на продажу других активов.

По данным Яндекс Недвижимости, в Казани на конец августа в бюджете до 5 млн рублей доля первичного жилья составляет 1,6%, вторичного – 16,8%. В категории до 7 млн рублей доступно 7,1% квартир в новостройках и 41,1% на вторичном рынке. Родители чаще выбирают однокомнатные квартиры (46%) и студии (31%), реже – двухкомнатные (20%). Вторичное жилье оказалось наиболее востребованным (45%), новостройку предпочли 33%, а 20% не ориентируются на тип жилья.

Родители, пока не планирующие покупку, часто помогают с арендой: 43% оплачивают жилье полностью, 26% – частично. Большинство готовы тратить на студенческое жилье 10-30 тыс. рублей в месяц. В мегаполисах расходы студентов выше: медианные ставки в Москве и Подмосковье – 57 900 руб., в Санкт-Петербурге и Ленобласти – 34 200 руб., в Екатеринбурге – 32 400 руб.

При выборе квартиры для студента родители прежде всего обращают внимание на внутренние характеристики: хорошие соседи (62%), качественный ремонт (55%), быстрый интернет (49%) и полное оснащение мебелью и техникой (46%). Близость к учебному заведению важна только для трети респондентов; большинство готовы пользоваться общественным транспортом при условии комфорта и безопасности жилья.

Исследование проводилось в августе 2025 года среди более чем 1000 родителей со всей России.