Треть обучающихся в вузах Татарстана иностранцев – студенты из Китая

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Татарстана, Китай занял третье место. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на пресс-конференции в рамках форума «РОСТКИ».

Поминов отметил, что по данным за 2022-2023 учебный год, в республике обучалось 1896 китайских студентов.

«По количеству китайских студентов первое место занимает КФУ, на втором месте - Казанская государственная консерватория, далее идут КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ», - рассказал спикер.

В целом количество зарубежных студентов в Татарстане на конец прошлого учебного года достигало почти 21 тыс. человек. Большая часть из них обучалась в КФУ, отметил он.

«Цифры по этому учебному году станут известны после 1 октября. Думаю, что они будут примерно такими же», - уточнил первый замминистра образования и науки.