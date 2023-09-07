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Треть обучающихся в вузах Татарстана иностранцев – студенты из Китая
По количеству иностранных студентов, обучающихся в вузах Татарстана, Китай занял третье место. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов на пресс-конференции в рамках форума «РОСТКИ».
Поминов отметил, что по данным за 2022-2023 учебный год, в республике обучалось 1896 китайских студентов.
«По количеству китайских студентов первое место занимает КФУ, на втором месте - Казанская государственная консерватория, далее идут КНИТУ-КАИ и КНИТУ-КХТИ», - рассказал спикер.
В целом количество зарубежных студентов в Татарстане на конец прошлого учебного года достигало почти 21 тыс. человек. Большая часть из них обучалась в КФУ, отметил он.
«Цифры по этому учебному году станут известны после 1 октября. Думаю, что они будут примерно такими же», - уточнил первый замминистра образования и науки.
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